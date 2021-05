Meghan Markle “esclusa”, ecco la foto che sta facendo discutere

Il principe Harry e Meghan Markle sono sempre al centro dell’attenzione per via dei rapporti tesi che hanno con la Royal family. Di recente c’è stato un gesto del Principe Carlo per il compleanno del nipote Archie. Un particolare, che non è passato inosservato, sta facendo discutere sul web. Ecco di cosa si tratta.

Meghan “esclusa” dal principe Carlo

Meghan e Harry tempo fa hanno dato il consenso alla pubblicazione di un libro, all’interno del quale hanno raccontato dei piccoli aneddoti relativi alla famiglia. Meghan, per esempio, ha dichiarato che non è stata invitata al matrimonio di Pippa Middleton perché Kate non voleva che le rubasse la scena. Successivamente i coniugi hanno fatto un’intervista che ha scatenato una serie di polemiche per alcune affermazioni fatte sulla vita di corte. Infine la duchessa non si è recata ai funerali del re Filippo con Harry per la gravidanza. In realtà si dice anche che semplicemente non aveva intenzione di stare sotto i riflettori. In questi giorni si sta tornando a parlare dei suoi rapporti tesi con la famiglia di lui per il compleanno del piccolo Archie. In pratica il Principe Carlo ha voluto condividere sui profili social ufficiali uno scatto per fare gli auguri, ma i più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

“Happy birthday to Archie, who turns two today”

La foto è di Chris Allerton e ha subito ottenuto tantissimi like e commenti con tanto di auguri. E’ stata pubblicata da qualche ora, dato che Archie ha compiuto oggi, 6 maggio 2021, due anni. Per omaggiare il lieto evento, il Principe ha scelto uno scatto del battesimo in bianco e nero con il secondogenito Harry. Tuttavia i più attenti hanno notato che non c’è Meghan. Secondo alcuni è stato fatto di proposito, dal momento che non corre buon sangue tra loro. Altri, invece, hanno semplicemente detto che potrebbe non essere stato intenzionale la sua esclusione. Del resto non è stato un bel periodo a Buckingham Palace a causa della morte del Re Filippo. Fatto sta che c’è un’idea largamente condivisa, ovvero che sia stata Meghan ad allontanare il marito dalla corte.

Leggi anche -> Meghan Markle rovinata dal principe Harry: “Era suo compito, non ha voluto”. Terremoto a Corte, l’ultima bomba

Riconciliazione in corso?

Anche se ci sono le restrizioni causate dal Covid, Harry si è recato a Londra da solo per partecipare ai funerali del nonno. Probabilmente i rapporti con la famiglia sono diventati meno tesi. Infatti è stato fotografato accanto al fratello William in diverse occasioni. Pare che sia stata la cognata Kate a fare da tramite per riavvicinarli. Le persone a lei vicine affermano che sta facendo di tutto per far seppellire l’ascia di guerra ai due fratelli per poter trovare la serenità persa. Riuscirà nella sua impresa? I più ottimisti credono che presto la tempesta sarà solo un lontano ricordo.

Leggi anche -> Meghan Markle diventa scrittrice! Ecco quando uscirà il suo libro