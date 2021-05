Stando alle anticipazioni che forniscono informazioni su quello che vedremo oggi, 7 maggio 2021, sembra proprio che la puntata di Uomini e Donne sarà un momento speciale per la tronista Samantha Curcio: ci sarà la sua scelta?

Questa edizione che sta per concludersi di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese e novità sia per quanto riguarda il Trono Classico che quello Over. Mentre per quest’ultimo, le scorse puntate hanno visto molte ‘rotture’ nelle varie frequentazioni tra le dame e i cavalieri, nel Trono Classico invece si va verso la scelta dei tronisti.

In ballo ci sono i tre giovani Massimiliano Mollicone, Samantha Curcio e Giacomo Czerny che si avviano verso il gran finale che li porterà a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme ai loro corteggiatori beneamati, con la speranza di creare relazioni stabili anche oltre i riflettori del programma.

A quanto pare, però, la puntata di oggi, 7 maggio 2021, sarà definitiva per la bellissima trentenne del Cilento, Samantha Curcio che dovrà scegliere tra diversi corteggiatori: Giulio, Roberto, il calciatore Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba, ex single di Temptation Island.

Oggi a Uomini e Donne, Samantha Curcio farà la sua scelta?

Le anticipazioni sono trapelate dal Vicolo delle News, anche se ancora non ci sono conferme o notizie ufficiali sulle informazioni fornite: a quanto pare proprio nella puntata che andrà in onda oggi, alle ore 14 e 45, la bellissima tronista Samantha Curcio arriverà a scegliere il suo principe azzurro.

La bellissima trentenne del Cilento ha già da qualche giorno concluso il suo percorso, e dopo qualche giorno di stop per riflettere, sarebbe arrivata ad una conclusione. Sicuramente il dating di canale 5 di oggi manderà in onda una puntata imperdibile.

Secondo le indiscrezioni, la sua scelta è combattuta tra Alessio e Bohdan, i suoi due aitanti corteggiatori ma, alla fine, solo uno dei due spiccherà rispetto all’altro Samantha Curcio attiverà una scelta in un modo abbastanza insolito.

Ecco chi ha scelto Samantha

Nel percorso della Curcio, andato avanti in modo abbastanza altalenante in questa edizione di Uomini e Donne, ci sono stati una serie di corteggiatori diversi tra cui Giulio, Roberto, il calciatore Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba, ex single di Temptation Island.

Per un certo periodo, Samantha ha anche frequentato Gero, il cavaliere del Trono Over, che però ha lasciato il programma per motivi personali. Alla fine, nella rosa dei corteggiatori, hanno preso il sopravvento Alessio e Bohdan. Chi dei due è la scelta della Curcio? Secondo il Vicolo delle News, a lasciare il programma con la corteggiatrice sarà Alessio Ceniccola.

A quanto pare il modo di scelta di Samantha è stato anomalo perché, tra i due, ha chiesto di far entrare in studio per prima Alessio, facendo intuire che lo avrebbe rifiutato ma, a sorpresa, la Curcio gli comunica che è lui il suo principe azzurro perché l’unico che, fin da subito, l’ha sempre saputa comprendere al meglio. Così i due, di fronte ad uno studio in festa, si sono abbracciati ed hanno festeggiato.

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, Samantha Curcio: in cosa si sta laureando?

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne Samantha ha scelto Alessio, ma in studio è accaduto l’impensabile: “Mai visto”

Successivamente è arrivato Bohdan che, appena entrato in studio ha intuito di non essere il prescelto, un’idea avvalorata dalla battuta di Tina Cipollari: “Come vedi non sei la scelta”.