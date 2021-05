Uomini e Donne, Samantha Curcio: in cosa si sta laureando?

Amata dal pubblico, Samantha Curcio è la prima tronista curry di Uomini e Donne. Di lei sappiamo che è una ragazza semplice, con i piedi per terra. Sapete in cosa si sta laureando? Scopriamolo

Una ragazza bella e solare

A quanto pare, secondo le anticipazioni delle registrazioni, il percorso di Samantha Curcio a Uomini e Donne si è concluso. La tronista ha fatto la sua scelta e in questo momento sta vivendo la sua storia d’amore lontana dalle telecamere. I telespettatori però stanno ancora seguendo le sue vicende d’amore e stanno conoscendo le dinamiche che l’hanno portata alla sua decisione. Dinamiche verso la fase conclusiva nelle puntate di questi giorni.

Cresciuta in una famiglia molto unita, fatta di principi e severità Samantha Curcio è una ragazza solare. Il suo video di presentazione, del dating show di Maria De Filippi, racconta di una ragazza della porta accanto, determinata e con un rapporto con il cibo sereno. E’ molto affezionata alla sua famiglia composta da mamma, papà sorella maggiore e l’amatissima nonna.

Gli studi di Samantha Curcio

Samantha è nata 30 anni fa a Sapri (Salerno) ma finito il liceo si è trasferita a Roma per studiare. La tronista infatti si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza e le mancano ancora due esami alla Laurea. Per mantenersi agli studi ha lavorato come cassiera in un bar.

Samantha ha raccontato di aver avuto un’infanzia serena anche se si è sempre sentita diversa per il suo fisico. L’adolescenza è stata un pò difficile in quanto a 15 anni, pesava 90 chili e per nascondere le sue rotondità, si nascondeva sotto strati di abiti ti taglie più grandi. I chili in più però le hanno permesso di coltivare altre qualità, che vanno al di là dell’aspetto estetico, come la personalità e la capacità di andare oltre le apparenza.

Il percorso a Uomini e Donne

Oggi Samantha è una donna molto bella ed è fiera della persona che è diventata. Si definisce con orgoglio curvy e il suo motto è: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

L’approdo a Uomini e Donne è arrivato dopo nove anni trascorsi da single. Lei stessa ha detto di essere stata sempre una corteggiatrice ma mai una corteggiata. Quale occasione migliore di Uomini e Donne per sentirsi la regina ammirata, dai suoi pretendenti? Il suo sogno, quando si è seduta sulla poltrona rossa era quello di trovare un uomo sensibile, empatico, deciso, con cui creare una famiglia. L’ha trovato in Alessio Ceniccola o in Bohdan Beyba?

Gli spoiler hanno già spifferato che Samantha ha scelto Alessio, ma lo ha fatto in un modo diverso da come si fa di solito nel programma. Non ci resta che attendere le nuove puntate per saperne di più.