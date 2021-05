Ballando con le Stelle cambia la giuria: in arrivo nello show un volto noto

C’è da giurare che la prossima edizione di Ballando con le Stelle, alla quale Milly Carlucci sta lavorando con grande impegno, avrà tantissime novità, una tra tutte il cambio di guardia nella giuria. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Si è da poco conclusa l’ultima edizione del talent show del sabato sera in casa Rai che ha fatto salire sullo scranno più alto il bellissimo e fascinoso Gilles Rocca, oggi impegnato nel reality dell’Isola dei Famosi. Neanche il tempo di spegnere i riflettori dello studio e prendere una piccola pausa che già la padrona di casa, Milly Carlucci, insieme alla produzione del programma, si è subito rimessa a lavoro per la prossima edizione, che andrà in onda in autunno.

L’attenzione del pubblico è vigile verso quelle che saranno le novità di Ballando con le Stelle, cercando di scovare i nomi dei nuovi concorrenti e capire tutti i cambiamenti che saranno fatti allo show. Una cosa è certa: Milly Carlucci, che da anni ha il vento in poppa con Ballando con le Stelle, vuole svecchiare un po’ il programma e arricchirlo di sorprese.

Stando alle voci dei rumors, sembra che tra i vari cambiamenti in programma, ci sarà una rivoluzione anche nel banco della giuria.

Milly Carlucci rompe il silenzio: Ballando con le Stelle cambia giuria?

Tra le note del successo di Ballando con le Stelle, uno dei meriti principali va alla sua ‘spietata’ giuria: un mix di personalità e professionalità ben riuscito che ha portato sulla vetta il programma del sabato sera della Rai.

La curiosità sui lavori in corso di Milly Carlucci e il suo staff stanno facendo circolare tante voci di corridoio e questa volta è toccato anche alla giuria. Da qualche tempo, infatti, i rumors parlavano di un possibile cambio di guardia proprio tra i membri della giuria, una possibile scelta che ha fatto tremare i fidelity dello show.

E’ vero che il talent show tornerà nel prossimo autunno con una nuova giuria? Ballando con le Stelle darà il suo addio a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli?

Milly Carlucci decide di rompere il silenzio, dietro il quale si è trinceata, e di fare chiarezza su questa notizia: cavallo vincente non si cambia, per questo motivo la padrona di casa smentisce in modo netto questa voce di corridoio infondata.

“La giura è perfetta così, ha una grande professionalità e autorevolezza” poche parole pronunciate da Milly Carlucci che, però, non lasciano alcun margine di dubbio. I giudici di gara saranno gli stessi nella prossima edizione.

Ballando con le Stelle: il nome che fa tremare tutti

Il toto nome sul prossimo cast di Ballando attira l’attenzione del pubblico e spunta un nome bomba: quello dell’ex calciatore Francesco Totti.

A quanto pare, il marito di Ilary Blasi è corteggiato lavorativamente da tempo da Milly Carlucci che, stando ai rumors, lo desidera fortemente nella prossima edizione di Ballando. La padrona di casa,a quanto pare, spera di averlo con se come concorrente fisso ma se Totti dovesse accettare, sembra che a Milly Carlucci andrebbe bene anche averlo come ballerino di una sera.

Intanto non ci sono conferme ufficiali: Francesco Totti accetterà di cimentarsi con le prove di ballo e sottoporsi al giudizio severo dei giudici?