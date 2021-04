Milly Carlucci curiosità: che studi ha fatto la conduttrice di Ballando con le stelle

Milly Carlucci è indubbiamente una delle personalità più apprezzate del panorama televisivo italiano. Ma qual è il suo percorso di studi? Scopriamolo.

Nata a Sulmona -comune in provincia dell’Aquila- l’1 ottobre del 1954, Milly ha fin da subito mostrato delle velleità artistiche dedicando parte della sua adolescenza al pattinaggio su rotelle, sport che ha praticato con la squadra Skating Folgore Roma con cui si è anche laureata campionessa italiana.

Gli studi di Milly Carlucci

Nonostante questa sua forte inclinazione per il mondo dell’intrattenimento, dello spettacolo e dell’arte, una volta concluso il Liceo ginnasio statale Terenzo Mamiani di Roma, su invito dei genitori si iscrisse alla facoltà di architettura. Purtroppo Carlucci ben presto si rese conto di non essere portata per questi studi e con non poche difficoltà riuscì a convincere la famiglia ad abbandonarli. Presa questa decisione, la conduttrice darà il via a un percorso di gavetta sul piccolo schermo.

Il debutto

Il debutto televisivo di Milly avvenne sull’emittente televisiva GBR, dove appariva nel ruolo di presentatrice al fianco di altre colleghe. La prima occasione di farsi notare a livello nazionale arrivò nel 1976, quando prese parte al programma L’altra Domenica condotto da Renzo Arbore, a cui partecipò in veste di inviata fino al 1978. La popolarità arriverà con la conduzione di Giochi Senza Frontiere in onda su Rai 2. Milly in questa prima importante occasione darà subito prova di essere un’ottima presentatrice tanto da proseguire l’avventura in questo show per ben 4 edizioni.

LEGGI ANCHE—>Ballando con le Stelle, tutte le novità della nuova edizione di Milly Carlucci

Il successo di Ballando con le Stelle

Dopo un breve passaggio, all’inizio degli anni ottanta, sulle Reti Fininvest, Carlucci tornerà, negli anni 90, in Rai dove sarà complice del successo – al fianco di Fabrizio Frizzi– di Scommettiamo che…?. Da allora la conduttrice non si è mai fermata raggiungendo risultati strabilianti, in particolare il successo ottenuto con Ballando con Le Stelle, show iniziato nel 2005 e che va avanti da ben 15 edizioni. Inoltre nel corso delle varie stagioni del programma Milly ha ottenuto anche il ruolo di autrice e capo-progetto.