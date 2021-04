Ballando con le Stelle, tutte le novità della nuova edizione di Milly Carlucci

In questa nuova edizione dello show targato Milly Carlucci, tantissime sono le novità per il pubblico da casa: al via i cast per la nuova stagione ricca di sorprese.

Si sta lavorando di gran lena alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: l’obiettivo della padrona di casa, Milly Carlucci, e i produttori del talent show è quello di portare tante novità e sorprese nelle case degli appassionati per i prossimi sabato sera, in prima serata.

La stessa Milly Carlucci, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto sapere che la prossima edizione del talent show di Rai 1 tornerà presto a far compagnia agli italiani con un cast bomba, con dei nomi di grande importanza.

E’ immediatamente scattata la rincorsa al toto nome, per scovare l’identità di qualche prossimo vip che si metterà alla prova con il ballo ma, per il momento, tutto è avvolto nel mistero.

Ballando con le Stelle: ecco tutte le novità

Da poco conclusa la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, si torna alla carica per la prossima stagione. Per il momento, l’unico nome di cui si ha certezza sembra essere quello di Martina Sambucini, la Miss Italia che è in carica come prossima ballerina.

Tante, però, sono le candidature spontanee dei vip che stanno ‘corteggiando’ la Carlucci, tra questi Samantha De Grenet che vorrebbe partecipare ma a quanto detto dalla ex gieffina “esiste un veto per chi ha partecipato ad altri reality”, una dichiarazione che non è stata commentato dalla conduttrice.

La cantante e showgirl Dora Moroni, che si definisce ‘cocciuta e amante delle sfide’, si candida anche lei per partecipare a Ballando con le Stelle così come anche Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde su Rai Uno, sembra essere molto interessato allo show.

L’attrice Valeria Fabrizi, nei panni della suora di Che Dio ci aiuti, esprime il forte desiderio di partecipare al programma della Carlucci perché “amo fortemente il ballo”, così come Vanessa Gravina, la contessa Adelaide del Paradiso delle Signore, in modo molto schietto esprime il suo desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle.

Tutti i ‘no’ di questa stagione

Oltre alle novità e alle tante sorprese, pare proprio che la padrona di casa sia costretta a fare i conti con una serie di rifiuti che diversi personaggi televisivi hanno dato al programma. Una serie di ‘due di picche’ per Milly Carlucci sarebbero arrivati in primis da Iva Zanicchi e lo showman Fiorello, che hanno motivato il loro ‘no’ sottolineando come questo non sia, per loro, il momento giusto per partecipare al talent show.

Stando ai rumors, anche il conduttore Giancarlo Magalli avrebbe disdetto una possibile partecipazione al programma, affermando che “ho rifiutato quando avevo 60 anni, figuriamoci ora che ne ho 70″.

LEGGI ANCHE : Ballando con le Stelle, che fine ha fatto Veera Kinnunen: nuovo amore per la ballerina

LEGGI ANCHE : Ballando con le stelle, che fine ha fatto Amaurys Pérez? Eccolo oggi, nuova vita

Per Ballando con le Stelle ci sarebbero stati altri ‘no’ anche da parte di Mara Maionchi, Antonella Clerici e Francesco Totti, quest’ultimo chiamato come possibile ospite per una notte.