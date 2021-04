Francesca Manzini, nozze saltate con Christian Vitelli. Ecco il motivo

Francesca Manzini è una dei volti più noti del mondo della televisione italiana. Da poco ha lasciato il bancone di Striscia la notizia per scegliere posto a Michelle Hunziker. Le sue doti di imitatrice sono molto apprezzate dal pubblico. Non a caso regala sempre sorrisi, soprattutto in questo periodo storico molto delicato. Di recente, però, ha comunicato su Instagram che non si sposerà più. La risata è stata rimpiazzata da un inevitabile dispiacere. Ecco cosa è successo.

Nozze saltate per la Manzini

Nata a Roma il 10 agosto 1990, Francesca Manzini è un imitatrice, comica e conduttrice radiofonica e televisiva. Ha lavorato nei villaggi turistici per poi avere il suo primo debutto televisivo nel 2009 proponendo le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 ha affiancato Rossella Brescia nel programma radiofonico Tutti pazzi per RDS. Ha avuto anche modo di stare accanto a Gerry Scotti a Striscia la notizia e si è messa alla prova nella decima edizione di Tale e Quale show. Infine ha partecipato in qualità di cantante e ballerina al talent show Amici celebrities. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Il lavoro le dà tante gratificazioni a differenza della sfera privata. Infatti ha annunciato che non si sposerà più.

“Nessun matrimonio, fine di una storia”

“Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”. Con queste parole Francesca Manzini ha comunicato ai suoi follower che si è lasciata con il fidanzato. I fan della donna ricorderanno senza dubbio che presto sarebbero convolati a nozze. Purtroppo hanno fatto un passo indietro e hanno spiegato il reale motivo. In poche parole si sono conosciuti durante il periodo della pandemia. All’inizio erano entusiasti al punto tale da parlare di amore a prima vista. Con il passar del tempo l’euforia è venuta meno perché hanno scoperto di non essere compatibili da un punto di vista caratteriale. Eppure la Manzini era al settimo cielo perché aveva detto di aver finalmente trovato l’uomo giusto per lei. Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, non si sono più persi di vista. Non a caso hanno anche vissuto sotto lo stesso tetto nell’ultimo periodo. Le cose andavano bene e ciò ha spinto la coppia a organizzare le nozze che si sarebbero celebrate dopo l’estate. Adesso è saltato tutto. Francesca non ha nascosto il dispiacere perché ci aveva creduto. Tuttavia è pronta per aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Leggi anche -> Francesca Manzini, doloroso lutto per l’imitatrice: addio alla sua adorata nonna

Niente rancore, ma stima reciproca

Nonostante si siano lasciati, Francesca Manzini ha voluto sottolineare che c’è sempre affetto e stima nei confronti dell’ex fidanzato. Entrambi sono stati molto sinceri l’uno con l’altra, ragion per cui persone positive bisogna tenersele strette. Secondo la donna si deve avere il coraggio di prendere queste decisioni, anche se a volte si rischia di portare avanti una storia per il timore della solitudine.

Leggi anche -> Francesca Manzini cambia look, addio capelli scuri: nuova Immagine FOTO