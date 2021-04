Matrimonio a Prima Vista, arriva il coming out della protagonista: “Amo una donna”

“Sono lesbica. Amo una donna” queste le parole con le quali ha fatto coming out una delle protagoniste della terza edizione di Matrimonio a Prima Vista. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Il format del programma Matrimonio a Prima Vista nasce come una sorta di esperimento d’amore dove dei giovani single entrano a far parte del gioco per trovare la persona del cuore e sposarsi. Le coppie nascono a ‘tavolino’ dalla valutazione di un team di esperti che, valutando le caratteristiche dei candidati prescelti, attraverso una serie di calcoli di affinità creano i matrimoni tra i concorrenti più affini.

La scommessa è vedere se, questo calcolo combinato, riuscirà a creare dei matrimoni duraturi. I single che partecipano sono dei veri e propri temerari. Il matrimonio, ovviamente, arriva in real time ma la vera prova si avrà una volta che, a riflettori spenti, la trasmissione finisce.

A quanto pare, la formula di Matrimonio a Prima Vista appassiona molto il pubblico da casa che, per il sesto anno consecutivo, riconferma in Italia il format nato negli Stati Uniti. Tra gli ex partecipanti, però, spunta un coming out inaspettato.

Matrimonio a Prima Vista: una ex partecipante fa coming out

“Sono lesbica” questa la dichiarazione che ufficializza il coming out fatto da una ex partecipante della terza edizione di Matrimonio a Prima Vista.

Di chi si tratta? La donna che ha ammesso di amare le donne è Daniela Benvenuto, dietista, che, durante il terzo anno della messa in onda della trasmissione, decise di entrare come single e trovare l’uomo della sua vita. Durante il programma Daniela arrivò all’altare con Roberto Orlandini, dirigente di una nota azienda.

Già durante la trasmissione, però, il loro rapporto arrancava al punto che la Benvenuto non sembra così entusiasta del rapporto. La dura prova della vita quotidiana insieme, al di là dei riflettori televisivi, ha confermato quello che già si sospettava: Daniela non era poi molto innamorata di Roberto, per questo ha deciso di separarsi dopo un po’.

Adesso, però, il suo coming out sembra portare un po’ di serenità nella vita della giovane dietista.

Daniela Benvenuto fidanzata con una donna

In una lunga intervista rilasciata a Marco Rompietti, Daniela Benvenuto, la dietista di Arcore, decide di confessarsi e spiegare anche il perché del fallimento delle sue nozze, pianificate a Matrimonio a Prima Vista.

Daniela immediatamente dichiara di non essere single ma di vivere un momento di grande felicità grazie all’amore che prova per una donna, alla quale è legata da un fidanzamento.

Non solo ma la Benvenuto ripercorre il suo coming out, descrivendolo come un percorso, cominciato un anno fa, difficile ma al contempo liberatorio, soprattutto quando è riuscita a confessare tutto a sua madre. Daniela come ha capito di essere lesbica? “Dopo Roberto ho avuto alcune frequentazioni che non si sono mai sviluppate in una relazione seria” ha spiegato Daniela.

L’intervistatore Marco, felice e orgoglioso di essere stato il primo ad aver raccolto la confessione di Daniela Benvenuto, dopo la diretta ha pubblicato una foto insieme a Daniela e Samantha e nella didascalia rivolge i suoi migliori auguri alle due donne.