Matrimonio a Prima Vista, botta e risposta sui social tra concorrenti: cosa è accaduto

Negli ultimi giorni alcuni dei protagonisti delle edizioni precedenti di Matrimonio a Prima Vista stanno facendo parlare di loro attraverso i social. Scopriamo cosa è accaduto.

Matrimonio a Prima Vista è uno dei programmi più apprezzati e seguiti di Real Time. Fin da subito lo show ha registrato ottimi risultati in termini di ascolti, che nel corso di ogni stagione sono migliorati fino ad arrivare a una media di 900 mila per puntata.

Le parole di Francesca Musci

Negli ultimi giorni sembra essere nata una polemica sui social network tra alcuni dei protagonisti delle varie stagioni del programma. In particolare Francesca Musci – concorrente della seconda edizione ed ex moglie di Stefano Protaggi– si è mostrata molto vicina a Andrea Ghiselli, anche lui ex concorrente dello show ed ex marito di Nicole Soria. Musci ha condiviso con i suoi followers diversi complimenti nei confronti di Ghiselli, soprattutto perché le è stato vicino in alcuni momenti difficili della sua vita, la donna ha continuato precisando che Andrea si è dimostrato diverso rispetto ad altri protagonisti di Matrimonio a Prima Vista che ha definito marci.

La risposta

Inevitabilmente queste parole sono arrivate a Nicole Soria e all’attuale fidanzato Marco Rompietti (concorrente della quarta edizione). La coppia sentendosi coinvolta, ha subito provveduto a rispondere sui social. In particolare l’uomo ha pubblicato una Instagram Story in cui mostra uno screenshot del vocabolario con la spiegazione del termine marcio, lanciando un’evidente frecciatina a Francesca Musci. Mentre Nicole ha ribattuto rispondendo ironicamente al fidanzato e affermando che per trovare il termine marcio: “Basta fare una ricerca nell’archivio del telefono, ottobre 2019“.

LEGGI ANCHE—>Matrimonio a Prima Vista, la confessione di Santa su Salvo: retroscena inedito

Cosa è accaduto

La donna non ha specificato ai suoi follower cosa sia successo nell’ottobre del 2019 ma sembra che quella data sia fondamentale per capire cosa sia accaduto tra i concorrenti di Matrimonio a Prima Vista che in questi giorni stanno infiammando Instagram e generando sempre più curiosità nei loro followers.