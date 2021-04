Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, la Ferrera: “Mi guarderà” | Cecilia super gelosa

Uno dei nuovi concorrenti, forse l’ultimo, che approderà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi il prossimo giovedì 29 aprile, è il bel figlio d’arte Ignazio Moser. Quest’ultimo, dopo la partecipazione di tre anni fa al Grande Fratello Vip, ha deciso di prendere al volo l’occasione di partire per l’Honduras per mostrarsi al pubblico anche nelle vesti da naufrago. C’è da dire che, in passato, anche la sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez vi partecipò arrivando alla finalissima. Proprio la sorellina di Belen, in quest’occasione, potrebbe tirar fuori una gelosia inaspettata, a distanza, perché sull’isola ci sarà la cara Manuela Ferrera. Scopriamo le parole di quest’ultima riservate al bell’Ignazio.

In arrivo un maschio alfa

L’Isola dei Famosi arricchirà nella prossima puntata, in differita, di giovedì 29 aprile, il parterre dei naufraghi presenti in Honduras. Infatti, a gran sorpresa, arriverà Ignazio Moser che sembrerebbe aver già fatto colpo su una delle “arriviste” già in gioco. Stiamo parlando della meteorina Manuela Ferrera che, prima di partire per l’Honduras, avendo scoperto della partecipazione imminente di Moser, aveva così commentato l’arrivo del fidanzato della Rodriguez: “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”. Queste le parole della naufraga rilasciate a Nuovo Tv. Non mancheranno, dall’Italia, fulmini e saette, dalla cara Cecilia.

La gelosia di Cecilia

Sebbene Manuela Ferrera abbia lasciato intendere, a più riprese e prima di partire, di poter fare colpo sul bell’Ignazio Moser, quest’ultimo è pronto ad approdare in Honduras. Il ragazzo, infatti, non è ancora entrato in gioco in quanto si è sottoposto alla classica quarantena prevista per coloro che vengono dall’Europa. In questa sua inedita partecipazione, oltre a mettere in atto tutte le sue grandi qualità da naufrago, sarà anche circondate da belle donne.

Questo, infatti, potrebbe essere il motivo per cui Cecilia Rodriguez potrebbe avere una reazione non per nulla tranquilla. La sorellina di Belen, infatti, non ha mai nascosto la sua indole caliente e il suo essere legata al dolce e bel fidanzato. Secondo indiscrezioni, la scorsa estate, sarebbe stata proprio la gelosia di Cechu a mettere a rischio la loro relazione e il loro allontanamento volontario. Ora, però, per i due si appresta una vera e propria prova d’amore. Riuscirà Ignazio a resistere al fascino delle sirene in Honduras? Ai posteri l’ardua sentenza.

Ignazio Moser, determinazione e agonismo

Nonostante sia famoso anche per essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez, è giusto conoscere meglio Ignazio Moser e la sua vita prima del suo approdo all’Isola dei Famosi. E’ nato il 14 luglio del 1992 nella splendida provincia autonoma di Trento. E’ figlio del grande campione di ciclismo, Francesco. Proprio quest’ultimo, per lui, rappresenta una fonte di armonia e orgoglio.

Quando Ignazio prese parte al Grande Fratello Vip, conobbe la sua attuale fidanzata nonostante all’epoca, quest’ultima, entrò nella casa ancora legata all’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte.