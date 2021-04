Massimo Giletti torna in Rai? Tutta la verità sul suo futuro

Massimo Giletti è uno dei volti della televisione più noti e stimati. Da anni contribuisce ad aggiornare e ampliare il bagaglio culturale dei telespettatori. E’ uno dei conduttori più carismatici del piccolo da schermo. Da sempre, il suo modus operandi, si concentra sul fare informazione in maniera composta ma incisiva. Probabilmente tornerà a collaborare in casa Rai. Scopriamo subito l’indiscrezione.

Massimo Giletti torna in Rai?

Massimo Giletti è un giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Negli anni ’90 ha condotto Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dal 2004 al 2017 ha condotto L’Arena. Una volta soppresso il programma è passato a LA7 dove ancor oggi conduce il talk Non è l’Arena. Nonostante il programma sia stato eliminato in Rai, si dice che il noto conduttore potrebbe tornare a fare compagnia ai telespettatori di casa Rai. Scopriamo bene nei dettagli cosa stia realmente bollendo nella pentola della prossima annata televisiva.

Cambi di programma

Domenica 25 Aprile il conduttore Massimo Giletti ha avuto modo di festeggiare un nuovo record: la puntata più seguita dell’attuale edizione. Si è raggiunto il 15% di share, aggiudicandosi l’etichetta del format più seguito in quella determinata fascia oraria. Per questo motivo gli alti vertici di casa Rai starebbero rivalutando una collaborazione con il noto conduttore.

In effetti gli ascolti di casa Rai stanno calando, quindi si spera che il suo eventuale ritorno possa contribuire a una ripresa. Secondo fonti attendibili sembra che condurrà un programma di informazione il giovedì sera su Rai Due. Per ora il diretto interessato non si è ancora espresso. Sui social network, nel frattempo, molti sono i suoi sostenitori che gradirebbero alla grande un suo rientro in Rai. Una cosa è certa, qualora dovesse lasciare La7, tale emittente si ritroverebbe a perdere uno dei punti di forza. C’è da evidenziare, però, come al momento si trattino solo di voci e nulla di concreto o quantomeno confermato. Non ci resta che attendere le prossime settimane in cui si delineeranno sempre di più gli impegni della prossima stagione televisiva.

La grande personalità di Giletti

Coloro che sostengono Massimo Giletti fin dai suoi primi esordi ricorderanno sicuramente la discussione che ebbe con il direttore generale Rai Mario Orfeo. Inoltre bisogna ricordare che nel 2008 Giletti si era dimesso dall’ordine dei giornalisti in seguito a un procedimento disciplinare perché sarebbe venuto meno ai requisiti della neutralità in qualche occasione.

Di conseguenza il noto conduttore non ci ha pensato due volte a passare a La7. Ciò dimostra che è un uomo dalla grande personalità, che non ha paura di esternare i propri pensieri. Sicuramente ciò lo rende impeccabile agli occhi degli italiani ed è per questo che il suo modus operandi lo porta ad essere tra i più apprezzati nel suo settore professionale.