Bianca Guaccero ancora positiva: resterà a casa

Brutte notizie per una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Si tratta di Bianca Guaccero, la quale sarà costretta a restare ancora isolata tra le mura domestiche perché l’ennesimo tampone non ha dato l’esito sperato. Purtroppo, la conduttrice di Detto Fatto, attraverso i mezzi social ha voluto comunicare tale situazione ai suoi follower, con tanto di post annesso. Scopriamo nei dettagli le sue parole e le sue condizioni attuali di salute.

Bianca Guaccero ancora positiva

Bianca Guaccero risulta ancora positiva al Covid, quindi i tantissimi spettatori dovranno attendere un altro po’ prima di rivederla al timone della conduzione di Detto Fatto. È stata lei ad annunciarlo avvalendosi di Instagram come canale di comunicazione. Nella foto la bella conduttrice si riprende dall’alto mentre è seduta sul divano del salotto. Indossa un top con pantaloncini ed è totalmente in versione acqua e sapone. La stessa, ormai conduttrice affermata e attrice di successo, è entrata di diritto nel cuore degli italiani. Ecco quanto riportato nella didascalia.

Una palese amarezza

“Ho ricevuto l’esito del tampone questa mattina, sono ancora dei debolmente positiva! Speriamo nella prossima settimana!…mi avete fatto sentire meno sola in questo momento particolare…grazie a tutti davvero”. Così Bianca Guaccero ha voluto aggiornare sul suo lungo periodo di isolamento. Non ha nascosto l’amarezza di dover aspettare ancora prima di poter uscire da casa e tornare alla vita di tutti i giorni.

In effetti era il 12 aprile quando ha comunicato la positività al virus: “Non so come sia potuto accadere nonostante io sia molto attenta…ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse…l’ho beccato anche io…non bisogna mai abbassare la guardia“. Dalle parole della conduttrice pugliese è lecito poter scorgere l’amarezza e la preoccupazione del momento. Ovviamente, però, così come scontato che fosse, il suo post è stato preso d’assalto dai suoi tantissimi fan che la seguono con estremo affetto soprattutto in questo momento delicato. In molti, personaggi famosi e non, hanno voluto omaggiarla e soprattutto incoraggiarla a superare questo ennesimo ostacolo.

La bellissima esperienza in Rai

Bianca Guaccero da tempo ha sostituito la collega Caterina Balivo al timone della conduzione di Detto Fatto. Ha un team formidabile composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Giampaolo Gambi. Insieme sono una squadra inarrestabile, dato confermato dagli ascolti quotidiani.

Per fortuna la Guaccero è riuscita a sostituire degnamente la Balivo costruendo il programma sulle proprie idee. I produttori non potevano scegliere si meglio, in quanto sperano di rivederla al più presto. Come lei anche i telespettatori di Rai Due. Il momento delicato che sta vivendo la conduttrice pugliese, riguarda molte persone, in tutto il mondo, che si ritrovano ad affrontare questo virus subdolo che sembrerebbe avere le ore contate grazie all’arrivo dei vaccini.