Amici, la Celentano e Serena si conoscevano già? Cosa emerge in queste ore

Il popolo del web indaga sul passato di Serena Marchese e scopre dei particolari che legano la ballerina ad Alessandra Celentano e al mondo della televisione.

Il serale della 20esima edizione di Amici procede senza sosta e si avvia alla conclusione prevista per il 22 maggio. La competizione è ormai entrata nel vivo e ad ogni puntata i giudici diventano sempre più esigenti. Tra frecciatine, confronti e battibecchi che mai mancano nei programmi televisivi, negli ultimi giorni ad essere sotto i riflettori è soprattutto l’allieva della Maestra Alessandra Celentano: Serena Marchese. Siciliana, classe 2000, la ballerina aveva già preso parte ai casting di Amici nel 2017 ma senza riuscire ad ottenere la tanto agognata maglia della scuola.

L’ingresso di Serena nella scuola di Amici

Un esito, quello del 2017, ribaltato quest’anno. Per questa edizione, infatti, Alessandra Celentano ha espressamente richiesto un banco in più da poter assegnare a Serena. L’insegnante, infatti, ha visto in lei un talento di gran lunga superiore a quello delle altre allieve e ha creduto fin dall’inizio nella giovane ballerina, non mancando mai di sottolineare le sue doti rispetto a quelle di Rosa e Martina, da lei ritenute ballerine con scarse qualità.

Il passato di Alessandra Celentano e Serena Marchese

Negli ultimi giorni, tuttavia, l’insegnante è stata al centro di una serie di critiche proprio in relazione al suo rapporto con Serena. Sui profili social di quest’ultima sono state ritrovate delle foto che testimoniano una loro conoscenza precedente rispetto alla partecipazione della ballerina al talent show. Uno degli scatti ritrae una giovanissima Alessandra Celentano che corregge la postura dell’allieva ancora bambina. Un altro, risalente al 2017 le ritrae insieme sorridenti.

La carriera di Serena in televisione

Del resto, Serena Marchese non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico. Nonostante la sua giovanissima età, infatti, la ballerina siciliana è riuscita a farsi strada grazie al suo talento. Poco più che maggiorenne, è stata protagonista di un passo a due sul palcoscenico di Domenica In, il celebre programma di casa Rai Uno. In seguito, forte del successo ottenuto, ha anche preso parte al programma Sicilia Cabaret trasmesso su Rai Due. Ma non solo, la giovane ballerina ha anche avuto la possibilità di esibirsi in un concerto di uno dei tenori più famosi al mondo ovvero Andrea Bocelli.

Serena Marchese e Kledi Kadiu

Anche il ballerino professionista Kledi Kadiu, volto noto del programma di Maria De Filippi, conosce Serena Marchese. Di recente, infatti, proprio lui è tornato in trasmissione per esprimere i suoi giudizi sui concorrenti di questa edizione. Quando è toccato all’allieva di Alessandra Celentano, ha dichiarato: “Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro”. Non è un mistero che la ragazza si sia da sempre dedicata alla danza, iniziando a studiare a soli due anni e mezzo per poi proseguire fino ad ora, raggiungendo livelli sempre più alti. Un grado di esperienza che è riuscita ad acquisire anche grazie alle tante preziose lezioni con i più grandi esperti del mondo della danza.