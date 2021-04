Amici, flirt tra Martina e Stefano de martino? La ballerina rompe il silenzio

Martina Miliddi rompe il silenzio su Stefano De Martino e rivela a Verissimo il suo unico e grande amore.

La fase finale della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi è ormai entrata nel vivo e si avvia gradualmente alla conclusione prevista per il 22 maggio. Tra i concorrenti del talent show che più hanno acceso i fan del programma c’è sicuramente Martina Miliddi, ballerina di latino americano eliminata nel corso della quinta puntata.

Martina Miliddi ad Amici

Martina Miliddi è entrata nella scuola di Amici su decisione della maestra Lorella Cuccarini, che l’ha voluta nel suo team riconoscendone la determinazione e l’energia. Una scelta criticata da Alessandra Celentano fin dall’inizio: l’insegnante di danza classica, infatti, ha sempre ribadito quanto l’allieva fosse inadatta e non meritasse affatto di continuare il suo percorso al talent show. Tanto che i ripetuti guanti di sfida lanciati dall’insegnante nei suoi confronti hanno portato la ballerina a un crollo nel corso del programma. Lei stessa, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato:

“Le critiche mi hanno fatto tanto male ma mi hanno aiutato in ogni caso. Nel programma ho trovato degli amici. Io di fuori non ho nessuna amica solo la mia madrina. Ad oggi posso dire di avere instaurato dei legami veri di amicizia dentro la casetta, lì ho i miei amici.”

Gli amori di Martina Miliddi

Ma non è solo l’amicizia che Martina Miliddi ha trovato nella casetta. A far discutere sono state infatti anche le sue vicende sentimentali. La ballerina ha inizialmente intrattenuto una relazione con il cantante Aka7even, per poi avvicinarsi a un altro concorrente, Raffaele Renda. Non ricambiata, è nuovamente tornata al suo primo amore, ma solo per poco. Proprio la rottura con la ballerina, ha ispirato la canzone di Aka7even “Mi manchi”, recentemente certificata disco d’oro.

Il flirt con Stefano De Martino

La fiamma che più ha acceso il gossip, tuttavia, è quella che vede protagonisti Martina Miliddi e Stefano De Martino. Giudice di questa edizione di Amici insieme a Stash ed Emanuele Filiberto, le sue continue parole a difesa della ballerina hanno incuriosito i telespettatori, tanto che si è parlato di un presunto flirt dietro le quinte. Le cose, però, non sembrano stare affatto così. Ci ha pensato la stessa Martina Miliddi a fare chiarezza.

Le dichiarazioni di Martina su Stefano De Martino

Nel corso di una diretta su Instagram, Martina si è ritrovata a dover rispondere alle domande sul presunto flirt con il giudice ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino . La notizia ha letteralmente spiazzato l’ex allieva di Lorella Cuccarini, che ha reagito dicendo: “Aiuto, che dite, non sto capendo”. Il comportamento e le parole della ballerina di latino hanno fatto chiaramente intuire che tra i due non c’è stato proprio nulla. Sempre a Verissimo, infatti, Martina Miliddi aveva dichiarato: “Sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza”. La danza, quindi, resta per ora il suo unico grande amore a cui ha intenzione di rimanere fedele.