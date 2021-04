Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita? Ecco le nuove dame

Uomini e Donne è il programma di Maria De Filippi che da anni fa compagnia agli italiani ogni pomeriggio da lunedì a venerdì su canale 5. I partecipanti decidono di mettersi in gioco per trovare il vero amore. Da ben undici anni la protagonista indiscussa è Gemma Galgani, anche se ultimamente alcune dame potrebbero rubarle la scena. Ecco di chi si tratta.

Delle dame rubano le scena a Gemma?

Gemma Galgani è sempre alla ricerca dell’amore, ma non fa altro che accumulare dispiaceri su dispiaceri. Secondo il suo parere i cavalieri sono molto influenzati dagli interventi di Tina Cipollari, la quale non perde mai occasione di dire alla sua. Spesso i telespettatori assistono alle loro liti, in quanto alcuni si lasciano andare in una risata mentre altri sostengono che non è appropriato rivolgersi in questo modo a una donna di una certa età. Fatto sta che Gemma per anni ha sempre avuto i riflettori puntati addosso. Fino a poco tempo fa la maggior parte delle puntate era dedicata a lei. Adesso, invece, pare che l’attenzione si stia focalizzando sulle nuove arrivate. Tutti sono concordi nel dire che la redazione non poteva proporre di meglio.

Isabella, una donna affascinante

Gemma ha fatto sognare ad occhi aperti con Giorgio Manetti. Nonostante abbiano vissuto una bella favola, non c’è stato un lieto fine e lui attualmente è fidanzato con un’altra. Dopo di lui la dama torinese non è stata più in grado di costruire nulla all’interno dello studio di UeD. Ora gli occhi sono puntati su Isabella Ricci. Quest’ultima è una bellissima donna dal fisico statuario e con un fascino che ha colpito tutti. I suoi interventi sono sempre molto costruttivi e mai banali. E’ evidente che sia dotata anche di cultura. Spesso difende Gemma, anche se non condivide alcune sue scelte fatte durante una conoscenza. Secondo il suo punto di vista dovrebbe esternare meno all’inizio della frequentazione il suo mondo interiore.

Il ritorno di Ida

Tra le altre dame ci sono anche Elsa e Ida Platano. La prima è una donna di 72 anni e ha dichiarato di credere ancora nell’amore. Il suo modo di fare ha sicuramente stregato il parterre maschile. Per quanto riguarda Ida, tutti sanno che ha avuto una relazione con Riccardo Guarnieri. Il bel pugliese le fece la proposta di matrimonio nello studio con tanto di anello. Dopo tanti alti e bassi hanno deciso di prendere strade diverse e lui attualmente è felicemente fidanzato con Roberta Di Padua. Non a caso appaiono sempre raggianti e molto affiatati sui rispettivi profili social. I fan di Ida sperano che stavolta possa davvero trovare la serenità accanto a un uomo che la accetti e la ami a 360°. Probabilmente Armando Incarnato potrebbe riproporsi dal momento che ha ricevuto un due di picche per tornare tra le braccia di Riccardo. Infine la maggior parte degli italiani tifa per Gemma perché lei è la conferma che non bisogna mai smettere di sperare.

