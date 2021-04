Beautiful anticipazioni americane: un personaggio muore, attore va via

Mentre in Italia stiamo assistendo alle puntate di Beautiful che raccontano il piano architettato da Sally per riavere Wyatt, le anticipazioni americane annunciano colpi di scena sorprendenti che sfoceranno nella morte di uno dei personaggi di spicco della soap opera.

Misteri e omicidi presto a Beautiful

Basate principalmente sui triangoli amorosi, le trame di Beautiful, da decenni tengono incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. E’ difficile immaginare la soap opera americana della CBS in una veste diversa eppure a quanto pare, l’ingrediente noir sta per essere aggiunto.

Gli spoiler provenienti da Oltreoceano annunciano una svolta interessante nelle vicende di Beautiful. A parlarne è proprio il produttore esecutivo della soap opera, Brad Bell che come riporta TV Guide Magazine, ha dichiarato: “Stiamo saltando in una trama di misteri di omicidi, di cui sono molto entusiasta. Adoro i misteri di omicidi, ma si trasformerà in una trama molto complessa. Mistero, quindi ci saranno colpi di scena e ci saranno sorprese.” Parole che hanno senza ombra di dubbio incuriosito i fan.

Chi morirà?

Le anticipazioni americane raccontano che “la vita di qualcuno finirà in modo del tutto inaspettato!”. Di chi si tratterà? Chi è l’attore che lascerà per sempre il set? Le ultime puntate americane si sono occupate principalmente di Hope (Annika Noelle) e della sua gravidanza, ma anche di Liam (Scott Clifton), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan).

Poi c’è la rivalità tra sorelle Paris (Diamond White, arrivata dopo nel cast) e Zoe (Kiara Barnes) e mentre le sorelle Logan hanno finalmente accettato Flo (Katrina Bowden) come una di loro, potrebbe arrivare il colpo si scena. E’ possibile che una di queste storie potrebbe trasformarsi in un misterioso omicidio? Il produttori di Beautiful decideranno di affidarsi a nuovi attori per portare avanti questa nuova svolta o farà “furi” uno degli storici?

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful, anticipazioni di martedì 27 aprile: Katie fa una promessa a Sally

Spuntano alcuni nomi

Secondo le anticipazioni ci saranno delle morti ma ancora non è confermato. Una di queste potrebbe essere quella di Florence. Quest’ultimo diventerà un personaggio chiave nella trama della soap. Arriva come madre naturale della figlia di Hope e Liam ma è solo una finzione. Poi inizia ad accusare i primi sensi di colpa e anche non rivelerà subito il suo segreto, alla fine finirà in carcere. Alcuni dettagli fanno presupporre che potrebbe essere lei a perdere la vita.

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful anticipazioni: il folle piano di Sally Spectra contro Flo

Un altro nome che spicca tra i possibili futuri “morti” di Beautiful c’è quello di Vinny Walker. Anch’egli avrà problemi con la giustizia ma non è ancora chiaro se fuggirà dal carcere o uscirà con la cauzione. Quello che è certo che il personaggio sarà al centro dell’attenzione. VInny morirà, ucciso da qualcuno. Chi sarà l’assassino?