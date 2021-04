Una vita, anticipazioni 28 aprile: Bellita rischia la vita

Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo in Italia. Scopriamo insieme alcune anticipazioni dell’episodio in onda mercoledì 28 aprile.

Trasmessa in Italia dal giugno 2015, Una Vita in tutti questi anni ha conquistato milioni di telespettatori grazie a trame intriganti e coinvolgenti e storie d’amore emozionanti. Purtroppo per gli appassionati della serie, pochi mesi fa è arrivato l’annuncio da parte della casa di produzione riguardo la cancellazione della soap. Nonostante ciò nel nostro paese siamo ancora lontani dall’ultimo episodio.

I problemi di Bellita

Per Bellita le cose non si mettono bene. Infatti la donna dopo essere svenuta, faticherà molto a rimettersi in sesto e questo spaventerà molto la sua famiglia. La diva di Acacias dopo essere stata avvelenata a lungo dalla diretta rivale Margarita, tornata in città per vendicarsi di lei, si troverà inerme a letto circondata dal marito Josè e dalla figlia Cinta, disperata poiché non può aiutare in nessun modo la madre.

La storia tra Maite e Camino

Nel frattempo continua l’appassionante storia d’amore tra Maite e Camino. Le due donne hanno deciso di portare avanti la loro relazione e viverla anche se in segreto. Felicia ha provato a capire cosa tormentasse la figlia rivolgendosi alla pittrice, convinta che potesse essere al corrente. Ma, come ci si poteva aspettare, Maite ha negato per poi correre da Camino e raccontarle quanto accaduto. L’allieva non sembra preoccuparsi ma per evitare di destare sospetti si finge interessata a qualche giovanotto.

Una nuova storia d’amore

Nella trama di Una Vita, una nuova storia d’amore sembra essere alle porte: quella tra Arantxa e Cesareo. Infatti i due giovani da ormai un po’ di tempo si frequentano in gran segreto e l’intesa cresce ogni giorno. Tanto che la giovane cameriera deciderà di confidarsi con il vigilante, che dopo averla stretta in un abbraccio, la bacerà.