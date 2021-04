Una Vita, anticipazioni spagnole: fiori d’arancio in arrivo

Come Il Segreto, anche Acacias 38, Una Vita, in Italia, sta arrivando al capolinea. Cosa attende i telespettatori della fortunatissima soap opera spagnola? Sono arrivate le anticipazioni delle ultime puntate dei vicini di casa bagnati dal mar Mediterraneo. Ecco i dettagli

Ultime puntate di Una Vita: Felipe e Dori

Ina attesa del gran finale di Acacias 38, sono arrivate le anticipazioni spagnole delle puntate che accompagneranno alla chiusura di una delle soap più seguite degli ultimi tempi. L’ultimo episodio di Una Vita dovrebbe andare in onda in Spagna tra il 3 e il 4 maggio 2021.

C’è tanta trepidazione nell’attesa di scoprire come andrà a finire, ma secondo gli spoiler, gli ultimi sviluppi riservano svolte molto emozionanti. Tanto per cominciare la relazione tra Felipe e Dori diventerà pubblica, con l’avvocato che deciderà di dire ai suoi vicini che tra lui e l’infermiera è nata una relazione.

La lettera con la richiesta dell’incontro

Questa novità si sostituisce alle vicende passate, raccontante dalle anticipazioni che parlavano del segreto di Dori e della scoperta della verità da parte di Felipe. Quest’ultimo infatti viene a sapere che l’infermiere lo ha assistito in tutto questo tempo, per raggiungere lo scopo di portare avanti un importante esperimento.

L’ Álvarez-Hermoso non la prende per niente bene e non riesce a trattenere la rabbia, non appena scopre cosa sta realmente succedendo. Per i telespettatori questo avvenimento sembrava troncare definitivamente la loro liaison, ma gli spoiler ci dicono che non è affatto così. Le prossime puntate di Una Vita mostreranno l’avvocato che scrive e invia una lettere all’infermiera, chiedendola d’incontrarla.

Proposta di matrimonio

Dori un pò disorientata, prenderà una decisione importante solo quando si troverà davanti a Filipe. La donna gli chiederà di accompagnarla a Ginevra. La proposta di Dori costringerà Filipe ad organizzare un incontro in casa con gli amici e a dichiararsi pubblicamente a Dori, ma non solo.

L’avvocato davanti a tutti chiederà a Dori di sposarlo e l’infermiera accetterà di diventare sua moglie. Tuttavia subentreranno dei problemi: i loro rispettivi lavori li porteranno di fronte ad un dilemma serio. A questo punto la domanda è d’obbligo: Felipe lascerà Acacias per seguire Dori a Ginevra?

Lolita e Fidel

Ma ci sono altri due protagonisti di Una Vita, molto amati, che decideranno di affrontare un viaggio. Dopo settimane di battaglie tra Ramon e Lolita arriva finalmente la pace. Il Palacios la ringrazierà per tutto quello che lei ha fatto per lui e le suggerirà di andare a Cabrahigo per un po’ di tempo, in modo da ricongiungersi con il piccolo Moncho.

Lolita accoglierà il suggerimento? Lascerà il quartiere spagnolo per tornare al suo paese d’origine? Ma soprattutto: Ramon la seguirà? La Casado non riesce a staccarsi da Acacias per Fidel. Grazie a lui, dopo la morte di Antonito, ha ritrovato il sorriso. Tuttavia proprio nelle ultime puntate, Lolita confesserà a Felipe di non sapere cosa fare.