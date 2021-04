Anticipazioni Una Vita finale: cosa succederà nell’ultima puntata della soap

Si avvicina il finale di Una Vita per i telespettatori spagnoli: l’ultima puntata della soap opera andrà in onda nei primi giorni di maggio in Spagna, precisamente tra il 3 e il 4.

Tutti si chiedono cosa accadrà ai protagonisti di Acacias 38, la soap che è riuscita a tenere incollati numerosi telespettatori sia in Spagna che nella versione italiana.

C’è molta curiosità intorno alle vicende dei vicini e dei domestici che abitano il quartiere spagnolo in questione: a dare spiegazioni ci pensa Sandra Marchena, che interpreta Rosina Rubio.

Finale di Una Vita: le rivelazioni di Rosina

Rosina è indubbiamente uno dei personaggi più amati del pubblico, una delle protagoniste storiche, presente all’interno della soap fin dal primo episodio dell’amata telenovela. L’attrice spagnola ha risposto alle domande dei fan attraverso le stories di Instagram, sciogliendo qualche dubbio sul finale che lascerà senza parole i più appassionati.

Il set di Acacias è stato già smontato e chiuso, dal momento in cui l’ultima puntata è già stata registrata. Sandra Marchena conosce, dunque, tutti i dettagli dell’uscita di scena dei diversi personaggi. Ai fan che le hanno chiesto lumi sul finale, l’attrice ha confermato di aver gradito il modo in cui è calato il sipario su Acacias. Pare proprio che l’ultima puntata sia riuscita a soddisfare le aspettative di una delle protagoniste della soap: i fan hanno subito ipotizzato che Rosina sarà uno dei personaggi che riuscirà ad ottenere il suo lieto fine. Ma, a quanto scrive l’attrice, la felicità non sarà destinata a tutti.

Leggi anche–>Una Vita, un attentato distruggerà Acacias: morti e distruzione

“Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no”, ha svelato Sandra Marchena. Proprio come nel caso de Il Segreto, quindi, si prospettano colpi di scena in vista per l’ultima puntata. Si è a lungo parlato anche del ritorno di Leonor Hidalgo e della crudele Cayetana nel finale di Una Vita. Una sorpresa per i telespettatori che hanno seguito con apprensione le vicende legate a questo personaggio.

Il ritorno di Leonor ad Acacias: sarà in dolce compagnia?

Alle domande su Leonor, Sandra è diretta e annuncia un presto ritorno dell’altra protagonista amata di Acacias. il ritorno della giovane Hidalgo arriverà nelle prossime puntate, le ultime in onda sul piccolo schermo spagnolo. Come mai la scrittrice farà un passo indietro ripercorrendo le orme delle sue origini? Questo non è dato saperlo e i fan dovranno attendere per conoscere l’evoluzione della vita di Leonor, apparsa nella soap l’ultima volta mentre si lasciava alle spalle il ricco quartiere insieme ad Inigo. Successivamente aveva fatto sapere a Rosina di essere in attesa di tre gemelline e di aver sposato l’amore della sua vita. Al suo ritorno, quindi, la Hidalgo potrebbe non essere sola.

Leggi anche–>Una vita, colpo di scena: Cayetana è viva?

La Marchena ha risposto alle varie domande non nascondendo una certa sorpresa rispetto alle scelte degli sceneggiatori rispetto alle diverse trame intrecciate all’interno della soap. L’attrice ha dichiarato di essere sconvolta, ma di essere anche felice per tutto quello che ha vissuto sul set: la sua vita è cambiata, proprio come è successo all’interprete di Donna Huertas Lopez. Prova un po’ di tristezza perché dovrà lasciare la sua Rosina, ma si prepara con emozione alla prossima avventura professionale.