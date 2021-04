Trono over, che fine ha fatto la dama Simonetta di Uomini e Donne

Tra le grandi ex protagoniste del trono over di Uomini e Donne c’è la dama Simonetta, da tempo scomparsa dagli studi televisivi del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma che fine ha fatto?

Approdata a Uomini e Donne per cercare il principe azzurro, Simonetta Epifani ha partecipato al programma televisivo di Canale 5 solo per un breve periodo. Bellissima, non è mai stata protagonista di pettegolezzi e liti troppo accese, e si è fatta notare dal parterre maschile per la sua avvenenza. Una sfilata con protagoniste le donne del trono over ha messo particolarmente in luce il suo aspetto estetico, attirando in un batter d’occhio l’attenzione di molti cavalieri.

Nei panni di Kim Basinger in Basic Instict, Simonetta ha sfilato sulla pedana di Uomini e Donne mettendo in scena una sorta di spogliarello e presentandosi davanti al pubblico maschile con indosso una sottana bianca di seta. Tra gli applausi dei cavalieri del trono over e i complimenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, la Epifani conquistò punteggi altissimi sbaragliando la concorrenza e classificandosi al primo posto.

Chi è Simonetta, ex del trono over?

51 anni, Simonetta ha partecipato a Uomini e Donne nel corso della stagione 2019/2020, iniziando una frequentazione con Marcello.

Originaria di Massa in Toscana, la ex dama del trono over è mamma di un ragazzo di 23 anni e ha deciso di tornare in tv dopo anni di assenza.

Simonetta, infatti, non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo: dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, ha partecipato nel 1986 a Miss Teenager vincendo la fascia di più bella e conquistando un contratto di due anni con la Rai.

È stata valletta per “Ok il prezzo è giusto”, varietà condotto da Iva Zanicchi, e ha preso parte a programmi televisivi come “Casa mia”, “Chi tiriamo in ballo” e al telefilm “Classe di ferro”.

Poi, Simonetta, è scomparsa dalla tv salvo riapparire molti anni dopo come dama del trono over di Uomini e Donne.

Simonetta a Uomini e Donne: perché l’addio?

Per un periodo di tempo, dunque, Simonetta Epifani è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ma l’inizio della pandemia ha segnato la fine della sua partecipazione al dating show.

All’interno del programma, Simonetta aveva iniziato a frequentare Marcello sollevando alcune critiche da parte degli opinionisti.

Nel corso della conoscenza, infatti, Gianni Sperti ipotizzò che la dama del trono over avesse più interesse per il conto in banca del signore.

Illazioni che hanno scatenato una serie di battibecchi, ma che in realtà non hanno mai trovato riscontro nella vita vera.

Oggi, lontana dal piccolo schermo, Simonetta Epifani sembra essere tornata alla sua quotidianità, mentre i fan possono continuare a seguirla tramite il suo profilo Instagram.