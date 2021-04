Ballando con le Stelle prossima edizione: fioccano i “no”, Milly Carlucci in difficoltà

Si lavora sodo per preparare la prossima edizione di Ballando con le Stelle ma qualcosa mette in seria difficoltà la padrona di casa del programma: una serie di rifiuti da parte dei personaggi noti. Ecco tutti i ‘no’ a Milly Carlucci.

Il programma di Ballando con le Stelle, in prima serata su Rai 1 e in onda ogni sabato sera, è una delle trasmissioni di maggior successo del palinsesto. Da anni ormai, Ballando è sulla cresta dell’onda e la formula che mette in gioco personaggi famosi con danzatori professionali, sembra proprio appassionare e divertire il pubblico da casa.

Così da ben quindici edizioni, il capitano Milly Carlucci e la sua spalla, Paolo Belli hanno il vento in poppa e portano Ballando con le Stelle sempre a ottimi numeri di share.

Nell’ultima edizione del talent show ad uscire vincitore è stato Gilles Rocca, in coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Come tutti i programmi andati in onda quest’anno, anche Ballando con le Stelle ha risentito delle difficoltà dovute al Covid-19 con modifiche sul regolamento del programma, slittamenti sulla tabella di marcia e impedimenti a causa della positività di qualche ballerino.

Si spera, quindi, che l’edizione 2021 sia più rilassante anche se, visto l’incipit, già ci sono i primi problemi.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci è in difficoltà. Ecco cosa succede

E’ uno dei programmi di intrattenimento più importanti d’Italia, un talent show che è sempre garanzia di successo, oltre che una grande opportunità di visibilità per chi vi partecipa, eppure Milly Carlucci è in difficoltà.

Mentre la padrona di casa e lo staff della produzione sono già al lavoro per l’edizione del 2021, si stanno verificando una serie di ‘due di picche’ per la ricerca dei prossimi concorrenti. A quanto pare, infatti, sembra proprio che Milly Carlucci stia collezionando una serie di ‘no’ da parte dei personaggi famosi ed ognuno ha una propria motivazione.

La data d’inizio della sedicesima edizione del programma è fissata per il prossimo settembre 2016, lo staff è a lavoro per le novità e le sorprese che arricchiranno il programma, la pianificazione continua ma molti sono i vip che hanno rifiutato la partecipazione. Ecco tutti i nomi.

Tutti i ‘no’ a Ballando con le Stelle

Chi sono tutti i personaggi televisivi che, contattati da Milly Carlucci, hanno rifiutato la partecipazione al programma?

In pole position ci sono Iva Zanicchi e Fiorello che hanno motivato questo rifiuto dicendo che questo non è il momento ideale per mettersi alla prova nel talent della Carlucci. Un netto ‘no’ anche da parte di Giancarlo Magalli che ha spiegato: “Ho detto no a 60 anni figuriamoci a 70″.

Un due di picche, a quanto pare, sarebbe arrivato anche da Mara Maionchi e Francesco Totti, chiamato come ballerino per una notte.

Antonella Clerici, invece, non ha rifiutato in modo brusco e definitivo ma ha lasciato uno spiraglio di speranza: di fronte all’invito della padrona di casa, ha sottolineato la sua curiosità nel partecipare ma allo stesso tempo ha ammesso di ‘provare vergogna’. Il ‘no’ della Clerici, quindi, non è stato netto ma lascia un barlume di speranza.