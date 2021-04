Anna Oxa, la sua arte e la “violenza” dopo Ballando Con Le Stelle

In occasione dei suoi 60 anni Anna Oxa si racconta in una lunga intervista in cui parla del difficile rapporto tra arte e televisione.

Vincitrice per ben due volte al Festival di Sanremo (la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999, da solista con Senza pietà), cantante iconica e rivoluzionaria, lo scorso 28 aprile Anna Oxa ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante che ha deciso di festeggiare rilasciando un’intervista al Corriere Della Sera in cui ha raccontato il suo mondo e il suo rapporto complicato con la televisione.

Una nuova consapevolezza

Il mondo di Anna Oxa è un mondo fatto di attimi da vivere. Dopo il dolore vissuto con la morte della madre, la cantante ha iniziato a riflettere sul significato della morte. Una riflessione che l’ha portata a scoprire le cose davvero importanti per lei e a vivere “un flusso continuo, in un presente dove non c’è un prima o un dopo.” Ogni momento è diventato essenziale per non sprecare la vita e per conoscersi sempre più a fondo.

Il ritiro nella natura

Una consapevolezza nuova che l’ha portata a vivere sempre di più a contatto nella natura. è la stessa Anna Oxa a parlare del luogo prescelto, in Svizzera: “una casa bellissima in un posto meraviglioso. Ci sono le montagne, ruscelli, cascate, boschi, animali e un’immensa biodiversità di fiori e piante. Qui vedi tutto: l’inverno, la neve, il freddo, la primavera”. Una simbiosi con la natura che le ha permesso di avvicinarsi anche di più all’arte, quella autentica, non quella per cui “qualcuno lo decide, perché ti fa fare dischi o programmi tv, ti fa fare business purché si arrivi a qualche forma di potere”.

Il rapporto con la televisione

Proprio il rapporto con la televisione è diventato sempre più complicato. Da quando nel 2013 la cantante si è fatta male a Ballando con le stelle, pare che la Rai le abbia chiuso le porte, bloccando tutte le richieste dei programmi che richiedevano la sua presenza. A tal proposito Anna Oxa dichiara: “Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”.

Anna Oxa e la devozione all’arte

Ed è proprio l’arte a rimanere l’unica cosa importante nella vita di Anna Oxa, l’unica che merita la sua totale dedizione al di là delle comparse in TV, del numero degli ascolti, dei commenti dei critici e di quelli del pubblico. Anna Oxa rimane fedele a se stessa, al suo modo di fare musica e alla musica in sé:

“È più interessante sapere che i professori portano i miei brani nelle scuole, o che io stessa vengo chiamata nelle università a parlare di suono e di frequenze. I media non vogliono sapere di Anna Oxa, vogliono creare la loro storia di Anna Oxa. Ma quella non è la mia storia, è l’immagine che voi mi attribuite.” Un’immagine spesso controversa e critica, ma sicuramente affascinante e fedele a se stessa nonostante il passare del tempo.