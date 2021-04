Una Vita, per la puntata finale ci saranno Victor e Maria Luisa?

Una vita è la soap opera spagnola che da anni fa compagnia agli italiani da lunedì a venerdì all’ora di pranzo. Purtroppo in Spagna sono state interrotte le riprese, quindi per l’anno prossimo è prevista l’ultima puntata. Dell’ultima puntata ne hanno parlato Miguel Diosdado e Cristina Abad, ovvero gli attori che hanno prestato il volto a Victor e Maria Luisa.

Victor e Cristina ci saranno?

Nelle puntate di questa settimana non sono mancati i colpi di scena. Genoveva ha chiesto per l’ennesima volta a Marcia di lasciare in pace Felipe. In realtà lei non ha potuto fare a meno di fargli visita per sapere delle sue condizioni di salute. I telespettatori sanno sicuramente che ha avuto un incidente, nello specifico è stato investito da un’auto e la polizia non ha esitato a portare in prigione Santiago. Felipe non crede che sia il marito a nascondersi dietro questa faccenda, di conseguenza non ci resta che attendere nuovi sviluppi. Sicuramente lasceranno a bocca aperta come sempre. Nel frattempo gli italiani si chiedono chi saranno i protagonisti dell’ultima puntata e se alcuni vecchi volti torneranno per fare i saluti. Miguel e Cristina hanno voluto intervenire per riferire se ne faranno parte.

Possibile ritorno di un personaggio

I due non prenderanno parte al gran finale. Hanno partecipato a ben 800 episodi, ma non ci saranno nell’ultimo. Hanno avuto il ruolo dei giovani Victor e Maria Luisa, la cui storia d’amore appassionato tutti. All’inizio Victor non era corrisposto, però non ha mai gettato la spugna. Alla fine è riuscita a conquistarla fino a portarla sull’altare. Sono usciti di scena andando a vivere a Parigi. Molti si sono chiesti se sia scoccata la scintilla al di fuori del set. In realtà tra loro è nata una splendida amicizia. “Lavorerei di nuovo con te mille volte”, con questa frase su Instagram Miguel ha confermato la stima e l’affetto che nutre per la collega. Non hanno detto nulla sul gran finale, però hanno dato per certo che prima di allora non torneranno ad a Acacias 38. Secondo fonti attendibili potrebbe tornare il personaggio di Leonor, la figlia di Rosina.

Leggi anche -> Una Vita chiude, la data dell’ultimo episodio della soap

Amicizie fuori dal set

Grazie al ruolo di Victor, Miguel ha avuto modo anche di trovare altri amici sul set. Tra questi ci sono Marc Parejo e Jorge Pobes, ovvero Felipe e Liberto. Non a caso quando hanno tempo trascorrono dei momenti piacevoli insieme, come i weekend. Purtroppo non si vede spesso con Cristina, ma non hanno intenzione di perdersi di vista. Il ragazzo ha ammesso che per motivi di lavoro non riesce a seguire le vicende del quartiere spagnolo, ma sicuramente non si perderà il finale. Lo stesso discorso vale per Cristina. La puntata finale andrà in onda in Spagna tra il 3 e 4 maggio. Questione di giorni. Sul web non mancherà qualche spoiler interessante.

Leggi anche -> Anticipazioni Una Vita finale: cosa succederà nell’ultima puntata della soap