Meghan Markle rovinata dal principe Harry: “Era suo compito, non ha voluto”. Terremoto a Corte, l’ultima bomba

Continua a creare scompiglio nella famiglia reale quello che viene dichiarato da Meghan Markle. Non si placano le notizie bomba, neanche all’indomani della morte del nonno di Harry. La duchessa di Sussex questa volta punta il dito contro il consorte.

Non si placa il polverone sollevato da Meghan Markle sulla famiglia reale e sul trattamento che lei avrebbe ricevuto durante la sua prima gravidanza a Corte. Dichiarazioni molti forti, quelle rilasciate dalla duchessa di Sussex che sono state spalleggiate dallo stesso marito, il principe Harry.

Si è parlato di razzismo da parte di alcune persone di Corte che alludevano al colore della pelle del nascituro e altri trattamenti che hanno portato la Markle a decidere di andare via dal Palazzo reale per tutelare il suo equilibrio emotivo.

L’intervista rilasciata dalla coppia reale a Oprah ha creato un vero e proprio terremoto nella Royal Family e, a quanto pare, Meghan ha altro da aggiungere.

Meghan Markle è stata rovinata dal principe Harry?

Questa volte la notizia bomba in riferimento sempre alla famiglia reale viene sganciata da Robert Johnson, esperto dei Windsor. Sotto la lente d’ingrandimento viene messo il principe Harry la cui colpa, sarebbe quella, di non aver indottrinato a dovere la consorte.

Insomma non si placano le curiosità e i pettegolezzi sui Windor, neanche all’indomani della morte del principe Filippo II e della celebrazione solitaria dei 95 anni della regina Elisabetta. I tabloid inglesi continuano a scavare nella vita privata dei membri reali e a non abbasparlando dell’intervista alla Cbs,sare la luce del gossip sulle loro vicende familiari.

La colpa di questo malessere di Meghan verso la vita di Corte, fatta di regole e tradizioni, sarebbe del principe Harry: “Meghan Markle avrebbe dovuto essere preparata alla vita all’interno della famiglia Reale” – afferma Johnson su Page Six, intervista poi ripresa dal tabloid Daily Star.

Meghan impreparata al ruolo

Nessuna remissione di colpa per il principe Harry, nato in una famiglia reale che deve seguire il protocollo anche in momenti delicati, come accade per il funerale della bellissima Lady Diana, così com’è accaduto per la morte del principe Filippo.

I membri di Corte non possono lasciarsi andare all’emotività ma seguire rigide regole, anche in momenti in cui la commozione potrebbe prendere il sopravvento rispetto alla ragione. Per chi, come Harry e William, è nato in un contesto del genere, viene quasi naturale assumere un comportamento controllato mentre diventa più difficile per persone esterne alla famiglia, così come accaduto per Meghan.

A questo punto se oggi Meghan è impreparata al ruolo, la colpa sarebbe proprio del principe Harry, così come puntualizzato da Robert Johnson, esperto dei Windsor, parlando dell’intervista alla Cbs.

La Duchessa ha spiegato quanto fosse impreparata ad assumere il suo ruolo nella monarchia, affermando di non aver ricevuto alcuna formazione formale: “Suo marito, il principe Harry, le aveva insegnato in particolare soltanto come e quando fare la riverenza” conclude così nell’intervista l’esperto dei Reali inglesi, rivolgendo le accuse al principe Harry.