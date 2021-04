Harry e Meghan tornano in tv: cosa faranno gli ex Reali

Negli ultimi mesi Harry e Meghan hanno attirato l’attenzione del pubblico su di loro in particolare a seguito dell’intervista rilasciata in esclusiva a Oprah Winfrey. Ma adesso la coppia sembra pronta per cimentarsi in una nuova avventura.

Harry e Meghan sono indubbiamente una coppia divisiva, fin dal loro matrimonio hanno trovato tra gli spettatori molti sostenitori e altrettanti detrattori. La situazione si è resa ancora più controversa a seguito delle forti dichiarazioni fatte dalla coppia reale durante l’intervista esclusiva con Oprah Winfrey.

Una nuova avventura per Harry e Meghan

Superato il vortice di polemiche scatenato dalle dichiarazioni fatte, Harry e Meghan sembrano essere pronti per lanciarsi in una nuova avventura. In particolare si tratta del Vax Live: The Concert to Reunite The World, un evento dalle gigantesche proporzioni volto alla sensibilizzazione sul vaccino e alla diffusione di questo nei paesi in via di sviluppo. Nello specifico l’obiettivo del concerto è quello di rendere consapevoli i cittadini dei paesi più fortunati e invitare i governi a mantenere l’impegno per il meccanismo Covax.

Cos’è Covax

Covax è un programma internazionale, che fa parte del progetto Access to COVID-19 Tools Accelerator, volto a una distribuzione equa dei vaccini contro la Covid-19. L’obiettivo è quello di consentire l’accesso alle cure contro la pandemia a paesi a basso e medio reddito impiegando un finanziamento da parte di donatori e dei governi di realtà territoriali più fortunate. Il meccanismo è già entrato in funzione lo scorso 25 febbraio 2021, quando il Ghana ha ricevuto 600 mila dosi di vaccini grazie a Covax.

Gli ospiti del Vax Live

L’evento dedicato a questo progetto si terrà a Los Angeles l’8 maggio e sarà trasmesso in tutto il mondo da diverse reti televisive. Per sostenere questa causa saranno riunite grandi personalità da tutto il mondo a partire dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e come già anticipato anche Harry e Meghan. Il concerto sarà presentato da Selena Gomez e sarà sostenuto dalle esibizioni di artisti internazionali come Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin e H.E.R. Inoltre prenderanno parte alle evento anche: i Ben Affleck, Jimmy Kimmel, David Letterman, Sean Penn, Olivia Munn, Nomzamo Mbatha e Chrissy Teigen.