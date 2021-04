Tommaso Zorzi fidanzato? Spuntano le foto con il rampollo di Torino

Tommaso Zorzi sta cavalcando l’onda del successo da quando si sono spente le telecamere del Grande Fratello Vip. Adesso è un opinionista de L’Isola dei Famosi, ma si sta parlando di lui anche per un ipotetico fidanzato che molti hanno riconosciuto. Ecco di chi si tratta.

Ecco la verità su Tommaso e la nuova fiamma

Tommaso si è fatto conoscere dagli italiani con la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dall’inizio ha mostrato la sua personalità, a tratti esuberante e a tratti piena di insicurezze. Grazie a questa esperienza ha avuto modo di conoscere Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Francesco Oppini. A quest’ultimo ha dichiarato i propri sentimenti, ma non è stato corrisposto. Nonostante tutto i due sono legati da una profonda amicizia, confermata dai continui auguri che Francesco gli fa per la nuova avventura televisiva. Ilary Blasi lo ha voluto a tutti i costi nel suo programma accanto a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Sicuramente da un punto di vista lavorativo sta avendo tante soddisfazioni e lo stesso riguarda anche la vita sentimentale. Tempo fa è stato visto in compagnia di Gabriel Garko, però adesso pare che ci sia un’altra persona. Si tratta di Lorenzo Campi, ovvero il rampollo di una nota famiglia torinese.

Galeotta è stata l’amica Didi

Le foto di Tommaso e Lorenzo sono state pubblicate sul settimanale Chi. È stato visto in dolce compagnia per le strade di Milano. “La storia tra Tommaso e Lorenzo è nata grazie a Didi, amica in comune. Conoscendoli Didi ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto, perché Tommaso Lorenzo hanno legato in fretta punto Poi chissà se la loro amicizia si trasformerà in qualcosa di bello…”. Sono queste le parole che sono state riportate nelle pagine della rivista. Sui social Tommaso il 25 aprile ha pubblicato degli scatti in cui si mostra in piacevole compagnia. Gli utenti social più attenti hanno notato dei dettagli nelle foto di lui e di Lorenzo che non lasciano dubbi. Si notano lo stesso terrazzo, gli stessi divani e lo stesso abbigliamento. Stavolta sembra che Tommaso non ne voglia parlarne troppo, ma puntare sulla privacy.

Il sogno diventerà realtà?

“Tommaso è gelosissimo di questa nuova realtà e non ne parla, per ora vuole godersi tutta per sé questa nuova amicizia. E non sarà di certo la distanza che separa Torino da Milano, o gli impegni di lavoro di entrambi a tenerli lontani”. Il settimanale ha confermato il desiderio di Tommaso di tutelare questa conoscenza dal pettegolezzo. I due riescono a incontrarsi nonostante abbiano degli impegni lavorativi. Ciò dimostra che sono intenzionati a fare sul serio. Anche se non hanno ufficializzato, i fan di Tommaso sperano che possa vivere la favola d’amore che tanto desidera.

