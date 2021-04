Antonella Clerici, gli auguri speciali al compagno: il messaggio d’amore

Sempre più innamorata, non perde occasione Antonella Clerici per esternare il suo sentimento al compagno e così per il suo compleanno, arrivano gli auguri speciali con un dolcissimo messaggio d’amore.

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, soprattutto per essere uno dei volti noti delle trasmissioni di cucina. Con i suoi ricci biondi e le sue forme generose, Antonella è l’icona di una bellezza genuina e di ‘casa nostra’; a queste qualità fisiche si aggiunge il suo estro gioioso e positivo che la rendono simpatica soprattutto alle casalinghe.

Per questo, a livello lavorativo, la Clerici ha sempre riscosso grande successo nei programmi in cui era al timone. Nella vita sentimentale, però, Antonella ha alle spalle una lunga relazione con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. Dopo questa storia d’amore conclusasi nel 2016, oggi la conduttrice ha trovato la felicità con un noto imprenditore.

Antonella Clerici fa un augurio pieno d’amore al compagno

In occasione del 55 esimo compleanno del suo attuale compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone, Antonella Clerici, attuale conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno‘ su Rai 1, decide di fare un regalo inaspettato all’uomo.

Con Garrone, Antonella Clerici ha ritrovato la felicità dopo la fine della sua relazione con Eddy e per questo, ancora innamoratissima dell’imprenditore, decide di palesare tutto il suo amore.

Così, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, Antonella Clerici pubblica delle dolcissime parole per Vittorio Garrone, un augurio all’uomo della sua vita, nonché l’uomo che incarna la sua felicità.

“Auguri amore mio, la nostra felicità: noi, i nostri figli, i cani, il bosco. Ci completiamo” scrive sui social Antonella Clerici. L’imprenditore non si fa attendere con la sua risposta e commenta, quasi incredulo, con un “amoreeee” che lascia intendere di essere rimasto davvero sorpreso.

Perché Antonella Clerici e Eddy Martens si sono lasciati?

Oggi l’ex compagno di Antonella Clerici, papà della piccola Maelle, vive in Belgio, lavora come parrucchiere ed ha una nuova compagna, Carmen Carrasco, di sei anni più grande di lui. Eddy Martens, però, per ben dieci anni ha fatto coppia con la tanto amata Antonella Clerici, tanto che la fine della loro storia ha portato non poca delusione nei loro supporter.

Per quale motivo Eddy Martens e Antonella Clerici hanno deciso di lasciarsi? Dopo tanti anni e con due vite che ad oggi viaggiano su due percorsi diversi, le parole di Eddy, rilasciate al settimanale Chi, restano comunque cariche di amarezza. “Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo” ha detto Martens, ammettendo che il loro rapporto era molto ‘litigioso’ perché nessuno dei due cedeva al compromesso e alla comprensione.

“Forse serviva più pazienza tra di noi” ammette l’ex compagno della Clerici che sottolinea quanto sia dura soprattutto fare il papà a distanza che vede la figlia Maelle solo durante le feste comandate e non può gestire la sua educazione come vorrebbe.