Canale 5, prossima stagione: cosa bolle in pentola, nomi e programmi

La stagione televisiva 2020/2021 si avvia alla conclusione e la dirigenza Mediaset è già al lavoro per il palinsesto della prossima stagione: quali saranno le novità sul piccolo schermo e quali le riconferme?

Da settembre in poi prenderà il via la nuova stagione televisiva di Mediaset: tante novità attendono i telespettatori al rientro dalle vacanze estive. Cosa ha in serbo il Biscione? Si vocifera molto a proposito dei nuovi palinsesti 2021/2022.

Grazie a delle indiscrezioni in arrivo dalle sedi Mediaset è possibile capire quali saranno i nuovi programmi in onda sulle emittenti dell’azienda berlusconiana.

Anticipazioni sul palinsesto Mediaset della prossima stagione

Le voci sono state diffuse da BubinoBlog e grazie a queste notizie è possibile cominciare a delineare il quadro della prossima offerta della prima serata di Canale Cinque. Anche se Barbara D’Urso ha più volte annunciato il ritorno di Live non è la D’Urso, non sembra possibile che questo accada, dal momento che gli ascolti dell’ultima stagione sono stati piuttosto deludenti. Se Carmelita riuscirà a riconquistare il consueto spazio, però, non le sarà affidata la domenica sera, che resta, invece, saldamente nelle mani di Avanti un altro…Pure di sera!

“Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre 5 o 6 dopo l’estate. Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato perché è un po’ faticoso farlo”, ha dichiarato Paolo Bonolis in una recente intervista parlando del successo del programma.

Naturalmente ci sarà nuovamente il Grande Fratello Vip, che ritorna con la sesta edizione, condotto, per la terza volta consecutiva, da Alfonso Signorini: si parla già dei prossimi componenti del cast. L’esperimento del doppio appuntamento settimanale ha dato i suoi frutti nella scorsa stagione e molto probabilmente si continuerà su questa strada, occupando con il reality due prime serate di Canale 5, cioè quella del lunedì sera e del venerdì sera.

Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera di Canale 5

Il martedì sera spazio alla Champions League o ad un’importante prima tv cinematografica. Il mercoledì è dedicato alle fiction, dato il grande successo di Svegliati Amore Mio e Buongiorno Mamma. Circolano già i titoli, tra i quali spiccano “Tutta Colpa di Freud” con Claudio Bisio e “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Tvblog annuncia la novità del giovedì, ovvero il grande ritorno di Scherzi a Parte. Il programma, ideato nel 1992, e condotto storicamente da Teo Teocoli e Gene Gnocchi, sarà affidato ad Enrico Papi. Una volta terminato il ciclo di puntate, ovvero in autunno, toccherà a All Together Now di Michelle Hunziker riempire lo spazio del giovedì sera.

E poi c’è l’appuntamento più ambito e importante, quello del sabato sera, che sarà ad appannaggio di Maria De Filippi: durante tutta la stagione la signora della televisione italiana sarà in onda con i programmi campioni di ascolti, Tu Sì Que Vales, C’è Posta per Te e Amici.