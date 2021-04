Beautiful, anticipazioni di giovedì 29 aprile: i tremori di Sally e la dichiarazione di Thomas

I telespettatori stanno sempre con il fiato sospeso quando si tratta di assistere alle vicende della famiglia Forrester nella soap americana Beautiful. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, non mancheranno i colpi di scena. La protagonista assoluta sarà Sally. Scopriamo nei dettagli tutto quello che accadrà.

Le parole di Katie

Sally Spectra non sta passando un bel periodo e ciò sta incidendo sul lavoro e sulla relazione con Wyatt. Quest’ultimo ha intenzione di lasciarla per dare un’altra possibilità a Flo. Non a caso sta cercando in tutti i modi di mettere la parola fine, ma non riesce per una serie di motivi. Nel frattempo Sally non riesce più a disegnare per via di alcuni tremori alle mani. Il suo stato di inquietudine non passa inosservato a Quinn, la quale ha sempre sperato di non vederla più accanto al figlio Wyatt. Per evitare di perdere il posto, ha promesso all’azienda che si riprenderà per ripartire più carica di prima. Katie rivela a Wyatt la sua diagnosi terminale (in realtà è una bugia che ha come scopo tenersi stretto il fidanzato), ma gli chiede di non farne parola con la sua quasi ex fidanzata.

Il piano per riconquistare Hope

Thomas sta escogitando un piano per riconquistare Hope. In pratica si sta avvicinando a lei con lo scopo di farle capire che non prova più nulla. Adesso sta con Zoe, in quanto l’ha baciata in pubblico e le ha fatto una dichiarazione davanti al figlio Douglas. Il bambino non ha nascosto la paura di dover sostituire Hope con Zoe un giorno lontano. Infatti per questo motivo la figlia di Brooke e Vinny, l’amico di Thomas, non sono stati d’accordo con questa iniziativa.

Pian piano Hope si sta rendendo conto che il ragazzo non prova più niente per lei, a differenza di Liam e Brooke. Entrambi sostengono che Thomas non è cambiato per niente, anzi il suo è un piano diabolico che sta mettendo in atto ogni giorno che passa. A causa sua Ridge e Brooke non riescono ad arrivare a un chiarimento definitivo.

Beautiful e lo scontro tra Brooke e Ridge

Brooke e Ridge arrivano ai ferri corti perché la pensano diversamente su Thomas. Lui vuole farla pagare a Brooke, dato che reputa anche lei la causa del suo allontanamento da Hope. Per questo motivo, i fan di Beautiful, potranno assistere al suo tentativo di incentivare Shauna a corteggiare il padre. La madre di Flo viene incoraggiata anche da Quinn perché desidera allontanare dalla famiglia Forrester la bellissima Logan.

Brooke e Ridge hanno sempre affrontato le tempeste per poi ritrovarsi. I fan della soap opera americana sono convinti che riusciranno anche stavolta a riacquistare il sorriso. È solo questione di tempo. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di oggi. Sicuramente risponderà, come sempre, un grande successo.