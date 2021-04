Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 29 aprile: Cosimo geloso, la vendetta di Maria | Agnese e Armando insieme

La fiction di Rai Uno Il Paradiso delle Signore fa compagnia agli italiani da anni e riscuote un grande successo. Il tutto è confermato dagli ascolti che non sono mai deludenti. Secondo le anticipazioni di oggi, giovedì 29 aprile, protagonista indiscusso sarà Cosimo in preda alla gelosia. Scopriamo nei dettagli cosa accadrà all’uomo soprattutto dopo aver trascurato la sua splendida Gabriella. Proprio quest’ultima, in vista della premiazione, è stata consolata da Salvatore.

Irene e la passione con Rocco

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore i telespettatori avranno modo di assistere a delle dinamiche alquanto avvincenti. Prima di tutto Irene ha avuto un’idea. Tutto ha avuto inizio quando ha dato un bacio a Rocco, dato che è scoppiata la passione. Dopo questo inaspettato colpo di scena, la giovane cerca un modo per allontanarlo, anche perché stufa della corte serrata. Nel frattempo Maria scopre cosa è successo tra i due, così deciderà di vendicarsi di lui. In che modo? Alfredo Perico, un affascinante meccanico, giungerà ne Il Paradiso per aggiustare delle biciclette. Non a caso quest’ultimo avrà un colpo di fulmine con Maria che coglierà delle occasioni per farle delle avances. Tanti, quindi, saranno i colpi di scena che allieteranno sempre di più i telespettatori nel prossimo appuntamento con la soap opera di Rai Uno.

Cosimo geloso di Gabriella

Inoltre ci sarà Cosimo intento a vendicarsi di Umberto al punto tale da trascurare la famiglia. Infatti Cosimo abbandona Gabriella nonostante abbia accettato di accompagnarla a ritirare il premio della Camera Nazionale della Moda. Le cose precipiteranno durante la sua premiazione. Sarà organizzato un galà dal circolo e durante la serata Cosimo perderà le staffe quando nota un atteggiamento intimo e complice tra la sua consorte e l’Amato.

Infatti davanti a tutti umilia la sua compagna Gabriella, poiché è accecato dalla gelosia. Tutti i presenti rimangono a bocca aperta, in quanto danno per certo che il suo gesto determinerà la fine del loro matrimonio. Sarà così? Non resta che scoprirlo nei prossimi appuntamenti con la fiction di Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore e l’avvicinamento tra Armando e Agnese

Il caro Giuseppe Amato non riesce a pagare il debito e ha continuato a fare tanti guai con Girolamo. Il figlio Salvatore non si oppone alla decisione del padre di lavorare anche di notte in pasticceria per portare a casa più denaro per estinguere il debito.

Agnese non sa più come salvare il suo matrimonio e, dopo una serie di riflessioni, ha capito che in fondo non vuole dare una chance al suo rapporto. Quando il marito va fuori la notte, riesce a riallacciare il rapporto con Armando. I due riescono a trascorrere del tempo insieme e stavolta potrebbe esserci davvero una svolta nella loro relazione.