Un Posto al Sole, anticipazioni di giovedì 29 aprile: Michele sta male

La soap opera campana Un Posto al Sole continua a regalerà grandi emozioni ai telespettatori soprattutto per le ultime vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini e Caffè Vulcano. C’è da dire, però, che molti protagonisti non starebbero attraverso un periodo abbastanza sereno soprattutto per dei motivi molto emblematici e diversi. I tre che saranno maggiormente al centro dell’attenzione, sono Roberto Ferri, Michele e Renato. Scopriamo nei dettagli, quindi, cosa scopriranno i telespettatori nella puntata odierna.

La chiusura dei Cantieri

I fan di Un Posto al Sole assisteranno nella puntata odierna ad un rapporto molto ravvicinato tra Pietro Abbate e Roberto Ferri. Il ragazzo, per vendicarsi definitivamente di Ferri, riuscirà a portare avanti la sua personale battaglia. Infatti, a tal proposito, Roberto riceverà una denuncia del tutto inaspettata. A causa di ciò, infatti, il cantiere sarà chiuso temporaneamente e di conseguenza anche la produzione interna. Tutte queste motivazioni indurranno Roberto e Franco Boschi a provare altre strade possibili per scagionare i l’azienda flegrea dalle forti accuse che avrebbe incassato negli ultimi periodi. Si arriverà al termine di questo dissidio ormai estenuante? Lo scopriremo molto presto.

Il dolore di Michele

Nonostante i fan di Un Posto al Sole siano da sempre abituati ad assistere ad un Michele determinato e grintoso, nelle ultime puntate stanno assistendo ad un suo atteggiamento remissivo. Il suo comportamento, dovuto alla fine della sua collaborazione lavorativa in radio, avrebbero indotto Silvia a pensare di trovare una soluzione. La cara moglie, infatti, non sa più cosa fare per spronare l’uomo a trovare una nuova occupazione e a rimboccarsi le maniche.

Michele, infatti, sin dall’inizio, non ha mai nascosto la sua indole di speaker radiofonico attento, meticoloso e mai scrupoloso. Il suo modus operandi, però, lo hanno poi portato ad escluso dalla radio. Per tale ragione, però, Silvia vorrebbe da lui un gesto di ripresa soprattutto dopo la partenza di Rossella per Indica. La ragazza, infatti, è partita per ritrovare un po’ di serenità al fianco dei nonni dopo la grande delusione con Patrizio.

Un Posto al Sole e le polemiche su Renato

Renato Poggi è pronto a fare il suo rientro a Palazzo Palladini con il nipote Jimmy. Il nonno super eroe, nonostante speri di aver ottenuto dei punti nel cuore dell’amato nipotino, dovrà fare dei conti inaspettati con alcuni suoi parenti al rientro in quel di Napoli.

In realtà, infatti, Raffaele, Giulia e Niko dimostreranno di non aver fiducia in lui ed è per tale motivo che quando l’uomo tornerà col piccolo di casa, non avrà una splendida accoglienza. Scoppierà un’ennesima discussione nel palazzo? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap campana che continua a registrare ottimi ascolti anche nelle ultime puntate trasmesse.