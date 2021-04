Uomini e Donne, bomba su Gemma: “Costretta a lasciare per volere di Maria”

Gemma Galgani starebbe per dire addio al programma che l’ha resa celebre in tutt’Italia, Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni la dama torinese è costretta a voltare pagina per volere di Maria De Filippi.

Addio alla dama storica di Uomini e Donne?

Al Centro Titanus Elisio, si respira aria di grossi cambiamenti: uno dei personaggi storici di Uomini e Donne, diventata l’icona della ricerca forsennata dell’amore, Gemma Galgani, potrebbe lasciare il programma. L’indiscrezione arriva a sorpresa dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, lasciando sicuramente i fan senza parole: “Lascia Uomini e Donne, lo ha deciso Maria De Filippi…”

Gemma Galgani è una dei volti storici della trasmissione di Canale 5. E’ presente nel dating show da più di 10 anni, durante i quali si è distinta per le liti memorabili con Tina Cipollari e per i sui suoi amori tormentati.

Gli amori tormentati di Gemma Galgani

Amori che rimangono nella storia del programma pomeridiano di Canale 5. I primi tempi della partecipazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne, sono stati caratterizzati dalla relazione con Ennio Zingarelli, dentista veneto. All’epoca sembrava proprio che la coppia dovesse durare a lungo. Il loro fidanzamento fu persino festeggiato con un party.

Purtroppo la relazione arrivò al capolinea e di Ennio, Gemma ha dichiarato: “Molti uomini mi hanno lasciato, magari anche malamente, e poi hanno avuto il coraggio di bussare ancora alla mia porta. A loro, però, ho sempre detto che la minestra riscaldata non fa per me”.

L’amore più travolgente che però Gemma ha vissuto all’interno del programma e che in un certo senso l’ ha consacrata a personaggio di spicco di Uomini e Donne, è quello vissuto con il “Gabbiano”, Giorgio Manetti. La loro storia durò circa un anno e appassionò milioni di telespettatori tanto che la coppia fu protagonista di uno speciale TV in prima serata.

Erano tempi gloriosi per Gemma, una donna felice e innamorata, che finirono però molto presto. Gemma comincia a pensare che Giorgio non è realmente innamorato di lei e per questo motivo decide di lasciarlo. Poi se ne pente e cerca di riconquistarlo con una struggente lettera d’amore, ma ormai è troppo tardi. Giorgio Manetti di lei non ne volle più sapere.

Al contrario dei suoi amori finiti, Gemma è rimasta a Uomini e Donne per tentare di trovare l’anima gemella: c’è stato poi Rocco Fredella e infine un flirt non portato a termine nel 2020 con il giovanissimo Nicola Vivarelli (44 anni più giovane).

Le eredi della dama torinese

Tuttavia a quanto pare l’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta per finire. Ma è proprio così? Un motivo plausibile potrebbe essere la ripetitività delle sue storie. I telespettatori potrebbero essersi stancati delle continue delusioni della dama del trono over e Maria De Filippi starebbe ricorrendo ai ripari. C’è già chi parla già di eredi.

Tra i nomi che spiccano, pronti a rivestire il ruolo di Gemma ci sono quelli di Isabella Ricci e di Ida Platano. Quest’ultima è tornata in gioco dopo l’addio a Riccardo Guarnieri che a sua volta sta vivendo la sua relazione lontano dalle telecamere con Roberta Di Padua.