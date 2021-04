Amici, Maria De Filippi su tutte le furie contro i tre allievi: “Tornatevene a casa”

Si sa, quando Maria De Filippi si arrabbia diventa una vera furia e, questa volta, a far adirare la conduttrice sono stati tre allievi di Amici: ecco cosa è successo.

Il Serale di Amici sta per volgere al termine e, oltre alle prove sostenute da cantanti e ballerini nel corso delle registrazioni per la prima serata, gli allievi sono chiamati anche a prepararsi per delle gare. Queste ultime, solitamente giudicate da personaggi esterni ed appartenenti al mondo della musica o del ballo, sono trasmesse nel corso del daytime e appassionano in modo particolare il pubblico da casa.

Per i ballerini Giulia, Serena, Alessandro e Samuele era stata prevista una gara di ballo nel corso della striscia quotidiana, ma il ritardo dei primi tre ha scatenato la furia di Maria De Filippi. Non comprendendo le richieste della produzione, gli allievi si sono presentati in studio con notevole ritardo e la reazione adirata della conduttrice non si è fatta attendere.

Maria De Filippi manda via tre allievi di Amici

Come da indicazioni date dalla produzione di Amici ai quattro ballerini ancora in gara al Serale, questi si sarebbero dovuti presentare in sala relax alle 13.30.

All’orario concordato, invece, solo Samuele era pronto, mentre Giulia, Serena e Alessandro sono arrivati in studio con netto ritardo.

Un atteggiamento che ha scatenato la furia di Maria De Filippi che, adirata, ha rispedito a casa i quattro allievi annullando la gara prevista.

“Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate – ha sbottato la conduttrice – . Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman”.

Pur consapevole che a rimetterci sarebbe stato soprattutto Samuele, l’unico ad essersi presentato in orario, Maria De Filippi ha annullato la gara.

“Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”, ha concluso lei impedendo ai ballerini di provare a giustificare il comportamento.

I ballerini di Amici si scusano

Rientrati affranti in casetta, i tre ballerini coinvolti hanno tentato di giustificarsi l’un l’altro, sottolineando che il ritardo fosse dovuto ad un malinteso e non ad una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora per la realizzazione di Amici.

“Non ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto. Abbiamo capito male – ha provato a discolparsi Giulia – . Non mi importa che la gara sia stata annullata, mi dà fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo”.

Poco più tardi aver comunicato loro la punizione, Maria De Filippi è tornata a confrontarsi con i ragazzi per farli comprendere meglio i motivi di tanta furia.

“Vorrei che non arrivassero laddove non avessero capito. È importante che trasferisci loro questo concetto: non c’è nessuna persona al mondo che non vada rispettata – ha sottolineato la conduttrice – . Se prendono un impegno e gli viene detto che c’è uno studio che li aspetta, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto o una maglietta a posto, non si fanno aspettare. Non c’è bisogno di nessuna scusa, mi basta solo che capiscano”.