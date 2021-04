Paolo Del Debbio consigli di vita: cosa fa nei momenti no per sentirsi meglio

Conduttore di successo di Mediaset, Paolo Del Debbio è molto seguito anche sui social dove, negli ultimi giorni, ha voluto lasciare un consiglio di vita: ecco cosa fa per sentirsi meglio durante la giornata.

63 anni compiuti lo scorso febbraio, Paolo Del Debbio è uno dei volti di Mediaset dai primi anni 2000: prima al timone di Secondo voi, poi conduttore di Mattino Cinque, Quinta Colonna, Dalla Vostra Parte, Perché sì Perché no e, da ben tre anni, di Dritto Rovescio. Un programma, quest’ultimo, che vede in Del Debbio il suo volto simbolo e a cui i telespettatori si sono particolarmente affezionati.

Abituati a vedere un conduttore rotondetto e un po’ invecchiato, i fan di Paolo Del Debbio sono rimasti a bocca aperta quando a inizio stagione si è presentato in video visibilmente dimagrito e ringiovanito. Frutto di una dieta drastica – che gli ha fatto perdere ben 31 chili – e dell’amore. “L’amore aiuta, se c’è un amore tutto è più facile. Ma la cosa è iniziata prima (della dieta, ndr) – aveva rivelato lui a Tv Sorrisi e Canzoni – […] Ma non dico di chi si tratta neanche sotto tortura. Non fa parte del mondo della tv, ci mancherebbe altro, per carità, Dio ce ne scampi e liberi!”.

Paolo Del Debbio, cosa fa per sentirsi meglio

Oltre alla dieta e all’amore, però, Paolo Del Debbio cura la propria anima anche grazie alla scrittura, una delle sue grandi passioni.

Attraverso un post Instagram, che ha raggiunto numerosissimi follower del conduttore di Rete 4, Del Debbio ha svelato quanto mettersi davanti ad una macchina da scrivere lo faccia sentire bene.

“Scrivere è sempre, oltre che un lavoro e un piacere, una gran medicina. Può servire a tutti, in momenti belli e meno belli, mettere nero su bianco ci aiuta a chiarire – ha spiegato – . A volte siamo un po’ attorcigliati su noi stessi e scrivere ci può aiutare a fare chiarezza e sciogliere le matasse. Non occorre essere degli scrittori, lo possiamo fare tutti. A me aiuta”.

Un toccasana, dunque, per Paolo Del Debbio resta la scrittura che lo ha portato alla realizzazione di numerosi volumi monografici e a dare il suo contributo per altre opere letterarie.

Paolo Del Debbio, il successo in tv

Saggista, giornalista, autore televisivo, scrittore, professore universitario e conduttore, Paolo Del Debbio riesce a conciliare perfettamente tutte le sue passioni con il lavoro.

Amatissimo dal pubblico da casa, che lo ferma per strada per ringraziarlo per il servizio svolto sul piccolo schermo, il conduttore rappresenta uno dei volti simbolo di Mediaset.

“Mi fa un’impressione positiva che le persone mi mostrino affetto. Do loro voce e mi fa piacere – ha commentato Del Debbio – . Di tutto il resto, dei partiti, della politica, non mi importa nulla, sono abbastanza anarchico e apartitico e questo mi aiuta a condurre”.

E della concorrenza di Corrado Formigli su La 7, infine, il conduttore di Dritto Rovescio sembra non preoccuparsi particolarmente.

“Per ora, se Dio vuole e facendo le corna, stiamo andando molto bene, pur con la concorrenza di Corrado Formigli con ‘Piazza pulita’ su La7 – ha spiegato – . Lui è un osso duro, è come avere contro un mastino napoletano!”.