Trono over, l’ex cavaliere Michele Dentice cambia vita e sbarca in tv: dove lo vedremo

Michele Dentice è pronto per una nuova avventura televisiva: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si prepara ad esordire in una celebre serie televisiva.

Amato dal pubblico di Uomini e Donne

Mental Coach e Personal Trainer originario di Napoli, ex corteggiatore di Uomini e Donne e presto anche attore? Michele Dentice, diventato famoso per essere stato un cavaliere del programma di Canale 5 dal 2020 e 2021, conquistando le attenzioni di Roberta Padua e Carlotta Savorelli, si appresta a calcare un set cinematografico.

Il 37enne dagli occhi azzurri ha lasciato il dating show di Maria De Filippi poco tempo fa, per motivi personali. In realtà il suo abbandono ha suscitato molta curiosità e supposizioni. Una fra tutte la fine della relazione con Roberta Di Padua, una relazione che lo ha colpito molto, portandolo persino alle lacrime. La dama infatti aveva ripreso a frequentare Riccardo Guarnieri, ritornato in gioco dopo aver chiuso con Ida Platano.

L’addio al dating show di Canale 5

Michele Dentice ha deciso di voler lasciare Uomini e Donne. Molti attribuiscono a questa scelta, la delusione in amore per la Di Padua. Il diretto interessato però ha smentito categoricamente.

I motivi che hanno portato Michele ad abbandonare lo show, sono legati in realtà al suo lavoro, che a causa delle restrizioni Covid non sta andando molto bene. Ad aggiungersi a ciò, c’è anche la perdita della nonna alla quale l’ex corteggiatore era molto legato. Ringraziando tutti Michele Dentice è uscito di scena, sottolineando però di essere dispiaciuto per non essersi fatto conoscere al meglio. ma di dover dare molto alla trasmissione perchè gli ha permesso di conoscere meglio molte sfumature del suo carattere. à

La nuova avventura in Tv

Ma l’ex corteggiatore partenopeo sta per tornare in vesti diverse. Le sue stories di Instagram hanno mostrato progetti che lo riguardano, molto interessanti. Michele infatti ha mostrato ai suoi follower scorci del set della nota serie TV Gomorra e ha pubblicato due foto: una sua e una di Salvatore Esposito, facendo intendere che anche lui fa parte del cast degli attori: “Ciak, si gira Gomorra”. E’ la inequivocabile didascalia che accompagna le immagini.

In un secondo momento Michele ha confessato di essere molto felice e che non avrebbe mai pensato di vivere in un sogno così grande.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona in lacrime: “Non sto bene”

Michele Dentice sia in televisione che sui social appare sempre con il fisico perfetto. La sua passione per la palestra va di pari passo con la volontà dello studio e dell’approfondimento del suo mondo professionale. Dopo il diploma Dentice si è iscritto all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, laureandosi con il massimo dei voti.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Michele Dentice lascia il trono over: “Finito un incubo”

Successivamente per approfondire ancora di più le sue competenze, si iscrive al Master in psicologia dello sport presso L’università Unicusano. Attualmente studia anche per diventare nutrizionista, come ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram.