Romina Power nostalgia canaglia, l’ex di Albano si tuffa nel passato

Romina Power pubblica una stories su Instagram che lascia intendere la sua nostalgia nei confronti del passato, quando era più giovane, anche se il suo allure, negli anni è rimasto intatto.

In TV tanti anni fa

L’ex moglie di Albano, Romina Power è un personaggio molto amato dal pubblico italiano. Con l’avvento dei social, la 70enne di Los Angeles non manca di condividere con i suoi follower, al momento 217mila, ma in costante crescita, foto e filmati che raccontano la sua vita privata e professionale.

In queste ore la cantante ha condiviso una stories che mostra l’immagine della sua televisione, che trasmette lei stessa, molti anni fa, nel programma degli anni Settanta “Senza Rete”. Che la bella Romina, abbia voluto sottolineare la sua nostalgia per quei tempi lontani?

A mandare lo scorcio del tempo che fu, è stato il programma di Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri, durante la puntata di ieri mercoledì 28 aprile. Evidentemente Romina in quel momento stava guardando la trasmissione e ha voluto immortalare il momento e condividerlo con i suoi fan. Un fermoimmagine del ricordo.

Romina Power a “Senza rete”

Senza rete fu un celebre programma di varietà andato in onda dall’Auditorium Rai di Napoli per otto edizioni dal 1968 al 1975 sul Programma Nazionale. Si distingueva per il fatto che i cantanti, al contrario di quanto avveniva nelle altre trasmissioni televisive dell’epoca, si esibivano rigorosamente dal vivo, accompagnati da una grande orchestra, e per questo motivo senza la “rete” di sicurezza del playback.

Nello specifico il priogramma si avvicina di più ad uno show musicale (una sorta di embrione dei talent di oggi?), durante il quale, in ogni puntata veniva presentato un cantante, successivamente due. Fra i conduttori storici del programma ricordiamo Raffaele Pisu, Luciano Salce, Ric e Gian, Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Rascel, Aldo Giuffré, Alberto Lupo con Jenny Tamburi e Lino Banfi. Quest’ultimo esordì in televisione proprio in questo programma.

Allo stesso tempo, i cantanti che si esibirono nel corso degli anni nel programma, furono tantissimi e tra questi c’è anche Romina Power.

Il ricordo dell’ex moglie di Albano

Umberto Broccoli nella sua consueta rubrica de I Fatti Vostri riporta i telespettatori proprio a quei tempi: “C’è un articolo” spiega il conduttore mostrando un giornale dell’epoca con il titolo “neofite della canzone”. Chi sono queste neofite della canzone? Sono Romina Power e Gabriella Farinon.” Broccoli racconta che Romina, già sposata con Albano, nel 1970 presentava la sua prima canzone “Acqua di Mare” a Senza Rete.

Romina Power si è sempre contraddistinta per il suo stile elegante e per il suo animo romantico ma anche per le sue posizioni animaliste ed ecologiste. Sempre attraverso il suo canale social, Romina spesso attira l’attenzione su alcune tematiche ambientali, che le stanno molto a cuore.