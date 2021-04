Massimo Boldi, il ricordo della moglie scomparsa: il messaggio doloroso

Un mattatore per antonomasia, uno dei più grandi comici che, con i suoi ‘cine-panettoni’ ci ha regalato tanti sorrisi, questa volta ripercorre il doloroso ricordo della sua vita insieme alla moglie, scomparsa qualche tempo fa: ecco il doloroso messaggio di Massimo Boldi.

E’ il più grande comico italiano: Massimo Boldi, icona anni ’70, è il volto più noto dei ‘cine-panettoni’ italiani, riconosciuto per il suo stile di ilarità che ripropone il prototipo del milanese. L’attore ha alle spalle una lunga carriera di successi, vittorie incassate e collaborazioni importanti.

Negli anni ottanta, suggella il successo con il sodalizio nato con un altro importante attore comico Christian De Sica, una coppia vincente fino al 2000 quando il duo comico si separa per intraprendere percorsi diversi.

I film di Massimo Boldi, oggi, restano dei veri e propri cult del panorama cinematografico italiano e l’attore, all’età di quasi 76 anni, tira le somme, guardando con soddisfazione alla sua passata carriera. Sulla vita privata, però, Massimo Boldi ripercorre il forte dolore vissuto per la scomparsa di sua moglie.

Massimo Boldi e il dolore per la moglie scomparsa

Da sempre gli italiani sono stati abituati a ridere sulle battute e con i personaggi interpretati da Massimo Boldi ma questa volta, il comico attore milanese commuove il web con un messaggio doloroso e dolcissimo, allo stesso tempo.

La dedica è rivolta a Maria Teresa Selo, la moglie di Massimo Boldi, scomparsa nel 2014 a soli 47 anni, dopo una lunga malattia. Boldi ha vissuto con sua moglie ben trent’anni di matrimonio felice insieme, dal quale sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta.

Preso da un momento di nostalgia, Boldi pubblica una fotografia della donna, in un momento felice e sorridente della sua vita e per la moglie scomparsa dedica una dolce didascalia, con su scritto : “Ovunque tu sia”.

Non ha mai perso occasione l’attore per commemorare sua moglie, così come fece nel 2019 quando, ospite da Mara Venier, raccontò di sentire ancora forte la presenza della Selo accanto a lui. “Nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole” queste le parole che Boldi aveva detto a Domenica In.

L’amore di Massimo Boldi e della moglie Maria Teresa Selo

Uno di quegli amori nati in gioventù e divisi dalla tragica scomparsa di Maria Teresa Selo. Sempre durante l’intervista rilasciata a Mara Venier, Massimo Boldi aveva svelato il loro primo incontro e l’amore nato in latteria, negli anni settanta.

A quei tempi la famiglia dell’attore aveva una latteria a Milano e Massimo Boldi ripercorre le tappe della scintilla scoccata nel 1972 con quella che sarebbe diventata sua moglie.

“Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni -quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione” così Massimo Boldi ricorda il colpo di fulmine con Maria Teresa Selo. L’attore si racconta anche un po’ timido nell’approccio e simpaticamente rivela che fu proprio sua moglie a prendere l’iniziativa e le redini della situazione che li ha, poi, portati ad un matrimonio felice e duraturo.