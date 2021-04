Uomini e Donne, la richiesta di Biagio: “Ti va di fare l’amore?”

Uomini e Donne non smette mai di stupire i telespettatori che da anni seguono le vicende sentimentali dei partecipanti. Grazie a Maria De Filippi nascono delle coppie davanti alla telecamere, anche se non manca chi è alla ricerca della notorietà. Nelle ultime ore sono gli occhi di tutti sono puntati sul cavaliere Biagio per aver fatto una domanda diretta a una dama. Gianni Sperti è andato su tutte le furie. Ecco cosa ha fatto scatenare l’opinionista.

La richiesta di Biagio

Nelle ultime puntate Gemma Galgani ha fatto per l’ennesima volta i conti con Tina Cipollari. Quest’ultima è tornata più carica che mai nello studio, pronta a dire la sua su tutte le vicende sentimentali. Da sempre ribadisce il suo pensiero sulla dama torinese: non è interessata a nulla se non alle telecamere. Come Gianni Sperti, anche lei non vede di buon occhio il cavaliere Luca per via del suo atteggiamento ambiguo. Sta bene con Benedetta, però accetta di conoscere coloro che vorrebbero mettersi in gioco per lui. Ciò dimostra che nessuno sfugge all’occhio clinico degli opinionisti. Nella puntata precedente è stato il turno di Biagio, il quale sta portando avanti la conoscenza della bellissima Sara. All’inizio si era proposto per Gemma, ma poi ha ricevuto un due di picche perché usciva con più persone. Le cose con Sara, invece, sembrerebbero andare a gonfie vele. Non a caso l’uomo ha raccontato di aver vissuto dei bei momenti con lei. Non ha nascosto di averle fatto una domanda diretta: “Ti va di fare l’amore?”. Ha riferito ciò con estrema naturalezza, una naturalezza che ha lasciato di stucco i presenti, soprattutto Gianni. Per un secondo è rimasto letteralmente con la bocca aperta. Subito dopo non ha esitato a intervenire con l’ennesima esternazione del cavaliere.

“Stai svalutando tutto quello che hai appena detto”

Gianni, prima di esprimersi sull’argomento, ha chiesto se i due fossero andati a letto insieme. In realtà non si sono spinti oltre per volontà di entrambi. Come se non bastasse Biagio ha dichiarato che sarebbe disposto a conoscere altre donne. In effetti si conoscono da poco tempo, ragion per cui non si negherebbe altre frequentazioni se arrivasse qualcuno per lui. A quel punto Gianni si è infuriato e senza giri di parole ha reso pubblico il suo pensiero: “Cioè tu volevi solo farti la serata? Così facendo stai svalutando tutto quello che hai appena detto”. I presenti hanno appoggiato Gianni, anche Sara.

Leggi anche -> Uomini e Donne, passo importante per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: cambio vita

Sara fa un passo indietro

“A questo punto se vuoi conoscere Lisa, vai a conoscere Lisa. Per me si può finire. Non hai notato che ci sono rimasta male. Ci stavo credendo“. Sara non ha nascosto il suo dispiacere nel sentir parlare in questo modo Biagio. Come se non bastasse Elisa ha preferito non intromettersi nella loro conoscenza. E’ evidente che il cavaliere abbia dato un messaggio sbagliato. Rimedierà o lascerà scorrere con Sara? Per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita? Ecco le nuove dame