Uomini e Donne, passo importante per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: cambio vita

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono noti al pubblico italiano per aver partecipato al programma Uomini e Donne. Dopo la scelta, sono convolati a nozze e hanno una splendida figlia: Arya. Di recente hanno fatto un importante annuncio ai fan. Andando nel dettaglio, è stato l’ex corteggiatore a dare maggiori dettagli.

Passo importante per Clarissa e Federico

Clarissa è stata una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi. Tutti sono stati stregati dal suo indiscusso fascino, inclusi Gianni Sperti e Tina Cipollari. Fin dal principio ha dichiarato di voler trovare l’anima gemella. Non a caso tra i corteggiatori si è presentato Federico, il quale ha subito catturato la sua attenzione sia per la bellezza che per la personalità. Il suo percorso è stato lineare, trasparente e sincero fino alla fine. Infatti nell’ultima esterna ha baciato Federico, facendo capire così in anticipo la scelta. Tra i pretendenti c’era anche Luca Onestini che non è stato scelto per un pelo, così la conduttrice gli ha dato la possibilità di sedersi sul trono e in quell’occasione ha conosciuto Soleil Sorge. Attualmente, però, è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 2. Clarissa e Federico non sono mai stati al centro del gossip perché la loro storia d’amore non ha mai vissuto periodi di crisi. Tempo fa si sono sposati e sono volati in Florida dove hanno vissuto per circa 3 anni. Poi nel settembre del 2020 sono tornati in Italia e hanno trovato casa nella capitale. In un secondo momento sono andati in Sicilia dai genitori di lei e adesso hanno una nuova casa. Ecco dove si trova e com’è.

Un nuovo nido d’amore

Il loro nido d’amore si trova nella regione toscana dov’è l’ex corteggiatore lavora nel mondo del calcio. Per questo motivo spesso si trasferiscono da un luogo all’altro, ma sembra che stavolta vogliano mettere le radici. Ora che nella loro vita c’è la piccola Arya hanno preso questa decisione. È stato Federico a pubblicare uno scatto sul profilo Instagram in cui compare con Clarissa e la figlia. Alle spalle si può vedere la bellissima casa immersa nel verde. Il cielo limpido fa da sfondo a questa splendida foto che ha subito ottenuto più di 39.000 like. Ciò dimostra che sono molto seguiti, nonostante siano passati degli anni dalla scelta.

Progetti futuri sulla famiglia

Per un po’ di tempo si diceva che Clarissa volesse allargare la famiglia. Per questo motivo la diretta interessata ha deciso di dire la sua: “Non ora, magari quando Arya avrà 2 anni”. Questo significa che le vuole dare una sorellina o un fratellino, però in futuro. Molti non sanno che nella nuova abitazione ci sono già due stanze: “Una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste”. Chiaro segno che presto la famiglia si allargherà.

