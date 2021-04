Uomini e Donne, l’ex cavaliere Patrizio è stato arrestato. Ecco i dettagli

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi e riscuote sempre un grande successo. Il merito è di coloro che decidono di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. Nelle ultime ore uno degli ex partecipanti è finito al centro della cronaca per l’accusa di furto. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il cavaliere Patrizio è stato arrestato

In questi giorni i telespettatori sono venuti a conoscenza dello spiacevole episodio che ha come protagonista Patrizio Faggioli. Lavora e vive a Cannes, in Costa Azzurra ed è un uomo affascinante. Non tutti si ricorderanno di lui dal momento che è stato nello studio per circa dieci giorni nell’edizione del 2014. Il motivo? È rimasto folgorato dalla dama Soraya al punto tale da chiederle di viversi nella quotidianità. Né Tina Cipollari né Gianni Sperti hanno avuto una buona impressione di lui, in quanto sostenevano che il suo unico interesse erano le telecamere. Tuttavia ha fatto ricredere tante persone per aver scelto in poco tempo di andare via mano nella mano con una donna. Non sono mai stai invitati nello studio per raccontare la storia d’amore perché si sono lasciati dopo un paio di mesi. Da allora si erano perse le sue tracce fino ad ora. Il gossip ha lasciato spazio alla cronaca perché è stato accusato di un furto ai danni di una signora.

Accusa di furto

In pratica Patrizio è stato accusato di aver sottratto una borsa a una donna due anni fa per le vie di Sanremo. La malcapitata aveva prelevato dalla banca la somma di 1.500 euro e ha subito la rapina una volta che si è addentrata in una strada desolata. Con il passare del tempo l’uomo probabilmente sperava di farla franca, ma in realtà le cose sono andate diversamente. Il tutto è stato riportato da La Stampa. Dato che ha partecipato a un programma di grande notorietà, era inevitabile che questa notizia si sarebbe diffusa a macchia d’olio. Per il momento non si sa altro sulla vicenda, dunque non resta da fare che attendere ulteriori notizie.

Luca al centro dell’attenzione

In questi giorni si sta parlando molto anche del cavaliere Luca Cenerelli, ma per questioni relative al programma. Si sta frequentando con Elisabetta, però non vuole precludersi la conoscenza di altre donne. Nel frattempo ha messo il like ad alcuni commenti contro Angela e ciò ha spinto Gianni Sperti a intervenire. A parer suo Luca è una persona ambigua, quindi non riesce a inquadrarlo. Anche quando dà i voti alle donne ricorre a una logica che risulta difficile da cogliere. Secondo i telespettatori pare che ci sia un accanimento nei suoi confronti. Ciò dimostra che in un modo o nell’altro si finisce sempre al centro dell’attenzione quando si partecipa a un programma televisivo seguito dalla massa.

