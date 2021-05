Uomini e Donne Samantha ha scelto Alessio, ma in studio è accaduto l’impensabile: “Mai visto”

Colpo di scena nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne: Samantha Curcio ha scelto il suo corteggiatore Alessio e negli studi del dating show di Canale 5 si è assistito ad una “scena mai vista”.

Samantha Curcio ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne solo qualche mese fa: prima tronista “curvy” dell’edizione del trono classico, ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico. Il suo carattere forte, il modo di approcciarsi con i corteggiatori, però, hanno sollevato una serie di polemiche di cui, come confessato poco prima della scelta, Samantha ha sofferto particolarmente.

Arrivata alla fine della sua esperienza da tronista insieme ad Alessio e Bohdan, la Curcio ha annunciato di essere pronta per fare la scelta nel corso delle registrazioni di ieri, 2 maggio. Entrata in studio con un vestito rosso corallo – come anticipato da Il Vicolo delle news – Samantha ha spiazzato tutti e, secondo le anticipazioni iniziate a circolare in rete, pare che il pubblico da casa assisterà ad una “scena mai vista” nella storia di Uomini e Donne.

Samantha sceglie Alessio: la risposta di lui

Nel corso delle ultime puntate si era già notata la difficoltà di Samantha nell’approccio con Alessio: i due, seppur molto vicini, erano stati protagonisti di scontri molto accesi.

In una delle ultime esterne, infatti, lui aveva deciso di non presentarsi scatenando il pianto della tronista e iniziando a sollevare una serie di dubbi negli opinionisti.

Gianni Sperti, in particolare, aveva iniziato a sostenere che Alessio si stesse preparando per un no. Invece, nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, il giovane ha smentito tutti.

Entrato in studio per primo con un look casual, Alessio si è scusato e si è detto emozionato e del tutto impreparato a questa scelta.

Samantha ha deciso di far entrare prima lui tra il chiacchiericcio del pubblico, certo che la scelta non sarebbe ricaduta sul giovane.

Invece, per loro sono stati petali di rose: Alessio le ha detto immediatamente sì e non è mancato il bacio.

Uomini e Donne, la reazione di Bohdan

Come da prassi, quindi, Maria De Filippi ha chiesto a Samantha di far uscire Alessio per comunicare a Bohdan la sua decisione.

La Curcio, però, ha chiesto che il fidanzato rimanesse in studio, certa del fatto che l’altro corteggiatore non avrebbe minimamente sofferto la sua scelta.

E, in effetti, appena entrato, Bohdan ha capito immediatamente la situazione, si è rifiutato di guardare negli occhi Samantha e, dopo poche parole, ha lasciato lo studio.

Le anticipazioni sulla scelta della Curcio a Uomini e Donne, quindi, annunciano che il pubblico da casa assisterà ad una “scena mai vista” nella storia del trono classico.