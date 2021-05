UeD anticipazioni: Riccardo e Roberta ritornano, corteggiatrice se ne va

Uomini e Donne non si ferma neanche di domenica. Le registrazioni fatte nella giornata di ieri, 2 maggio, annunciano un ritorno a sorpresa e un abbandono. Ecco cosa è successo.

Il ritorno della coppia

Il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, va a ritmo serrato verso la chiusura di stagione, garantendo ai suoi telespettatori sempre grosse emozioni. Le nuove anticipazioni sono ricche di colpi di scena che sicuramente appassioneranno il pubblico di Canale 5.

Tanto per cominciare ci sarà il ritorno in studio di una delle coppie più “chiacchierate” delle ultime settimane, ossia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due si sono ritrovati recentemente in trasmissione e hanno deciso di vivere il loro rapporto fuori dalle telecamere. A svelare la loro presenza nello studio del Centro Titanus Elios ci ha pensato il profilo di Instagram di Uominiedonnetronoclassicoeover.

Riccardo e Roberta sono tornati in trasmissione per aggiornare i telespettatori sugli sviluppi della loro relazione. Con l’occasione il Guarnieri per la prima volta, dopo tanto tempo si è ritrovato di fronte a Ida Platano, con al suo fianco la sua nuova compagna.

La crisi tra Riccardo e Roberta

Ovviamente è una cosa che prima o poi doveva accadere. Non è la prima volta di assistere ad un ritorno in trasmissione di coppie uscite dallo show per informare i fan su come proseguono le cose. Roberta e Riccardo tra l’altro, proprio in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, hanno parlato di crisi. Pare infatti che il loro rapporto si sia leggermente raffreddato, soprattutto dopo una forte litigata. Nonostante ciò, i due però hanno deciso di continuare, sperando in un chiarimento. Solo il tempo riuscirà a dare loro una risposta.

Le anticipazioni non parlano però della reazione di Ida Platano. Cosa avrà detto la dama del trono Over? Avrà detto qualcosa o ha preferito tenere le distanze? Per saperlo bisogna attendere le prossime puntate. Tuttavia, le novità riguardano anche il Trono Classico. Pare che Samntaha Curcio, proprio nel corso delle anticipazioni di ieri, abbia fatto la sua scelta!

La scelta di Samantha e i tronisti del trono classico

E i tronisti? Niente di nuovo per Giacomo Czerny, il quale non è stato protagonista di alcun confronto. Altro discorso invece per Massimiliano Mollicone. Quest’ultimo al centro dello studio, ha raccontato di aver portato in esterna sia Eugenia Rigotti che Vanessa Spoto.

Vanessa però non l’ha presa bene e dietro le quinte è andata su tutte le furie. La corteggiatrice è rimasta molto delusa dal comportamento di Massimiliano, che comunque ha deciso di rincorrerla per avere un chiarimento.

A questo punto sono rimasti solo “i maschietti” a rincorrere la scelta. Con l’uscita di scena di Samantha Curcio, rimangono solo Giacomo e Massimiliano in gioco. Sono pronti a decidere chi, tra le loro corteggiatrici, sarà la donna della loro vita?