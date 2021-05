Anticipazioni Uomini e Donne 3 maggio: un duro sfogo in studio

Continua l’imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo. Scopriamo alcune anticipazioni della puntata che andrà in onda il 3 maggio.

Uomini e Donne è uno dei programmi più apprezzati della televisione italiana. In onda dal 1996, nonostante nel corso degli anni siano stati apportati dei cambiamenti nelle dinamiche dello show ha sempre ottenuto ottimi risultati conquistando milioni di telespettatori.

Lo sfogo di Gemma

Le indiscrezioni sulla puntata che andrà in onda il 3 maggio rivelano che Gemma si lascerà andare a un duro sfogo nei confronti di Tina, ritenendo che l’opinionista con il suo atteggiamento complichi il corteggiamento degli uomini venuti in studio. Quindi Galgani torna a ritenere Cipollari causa dei suoi insuccessi amorosi. Dopo questo primo momento di confronto si passerà al racconto dell’uscita di Gemma con Aldo. I due hanno passato la serata guardando il serale di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la dama abbia sempre dichiarato di aver intrapreso questa avventura in semplice amicizia, sembra che il cavaliere voglia di più.

Il colpo di scena di Aldo

Dalle indiscrezioni sembra che nella puntata del 3 maggio ci sarà un colpo di scena. Infatti nonostante quanto ammesso da Aldo nelle puntata precedenti, il cavaliere deciderà di non portare avanti la storia con Gemma dichiarando di voler evitare che la donna venga attaccata e criticata dagli opinionisti. La scelta dell’uomo causerà una reazione di Galgani, che sembrerà dispiaciuta e non riuscirà a trattenere le lacrime. Malgrado la tristezza della dama Tina e Gianni saranno critici nei suoi confronti affermando che le sue lacrime siano provocate dalla sola paura di rimanere sola.

L’esterna di Samantha e Alessio

Oltre che del percorso e della storia di Gemma, sembra che ci sarà anche modo di parlare di Samantha. Infatti la tronista sarà protagonista di un’esterna con Alessio. Dalle prime anticipazioni sembra che le cose tra i due andranno bene tanto che l’uomo deciderà di presentarle il padre in videochiamata.