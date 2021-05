Adriana Volpe, addio a Tv8: futuro in Mediaset

Non si sono risollevate le sorti di Ogni mattina: il programma di Adriana Volpe non ha garantito gli ascolti necessari all’emittente Tv 8, e così la trasmissione chiuderà i battenti lasciando un punto interrogativo sul futuro televisivo della conduttrice.

Non è un momento facile per Adriana Volpe: la sua conduzione di Ogni Mattina su Tv 8 non ha convinto i telespettatori, che le hanno riservato bassi ascolti.

L’emittente ha prima deciso di dimezzare il tempo di messa in onda del programma, per poi orientarsi sull’inevitabile chiusura, che arriverà alla fine di questa stagione.

Ascolti troppo bassi: Adriana Volpe lascia Tv8

Con uno share che si aggira sullo 0,5% – 0,8%, la trasmissione della Volpe non ha avuto il necessario riscontro di pubblico per una riconferma nel palinsesto televisivo della prossima stagione. La presentatrice ha analizzato la questione diverse volte, sostenendo di dover prendere con le pinze il risultato restituito dagli ascolti e di dover tener conto dei problemi di frequenza generali che interessano il canale. Dal primo momento della messa in onda della trasmissione, il suo programma di attualità ha faticato ad imporsi sulla concorrenza, e ha dovuto subire una serie di stravolgimenti.

A gennaio di quest’anno Ogni Mattina è tornato ridimensionato nell’orario e nel contenuto, mostrandosi ai telespettatori con un mood decisamente più leggero, segnato dall’addio di Alessio Viola, che si dedicava alla parte di news e approfondimento. A tenere in piedi la trasmissione è rimasta Adriana Volpe con le sue rubriche e le parentesi dedicate al mondo dello spettacolo e del gossip.

La Volpe sbarca a Mediaset: cosa condurrà?

La diretta si è notevolmente ristretta, passando dalle quattro ore alle due centrali della mattinata. Di fatto Ogni Mattina è stato un flop: da programma partito con l’obiettivo di dare una svolta al mondo dei soliti contenitori televisivi, a trasmissione che non ha raccolto il successo sperato. A molti è parso di trovarsi di fronte ad un format troppo simile ai contenitori Rai o Mediaset, come La Vita in Diretta, Mattino 5 o Pomeriggio 5. Agli ascolti non è servita nemmeno la polemica tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe che si è sviluppata collateralmente. Durante la messa in onda della trasmissione, poi, la Volpe ha dovuto anche affrontare gli strascichi della separazione dal marito.

La presentatrice si è dedicata con cura e attenzione e con molta professionalità alla preparazione di ogni puntata, ma a fine stagione si lascerà alle spalle l’esperienza con Tv8. Dove continuerà il percorso professionale della conduttrice? Come anticipato da Blogo, la presentatrice dovrebbe approdare presto a Mediaset. Questo potrebbe accadere già a partire dalla stagione tv 2020/2021. Molto probabilmente Adriana troverà spazio in una trasmissione di infotainment, collocata nel pomeriggio. La Volpe non sarà l’unico ritorno a Mediaset: anche Enrico Papi rientra da Tv8 alla conduzione della nuova edizione di Scherzi a Parte su Canale 5. La trasmissione si sta registrando proprio in queste settimane per essere poi trasmessa nella parte autunnale del palinsesto Mediaset.