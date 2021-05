Ilary Blasi diventa zia: la sorella Melory ha partorito. Ecco il nome insolito della piccola

I nomi originali in casa Blasi sono ormai una tradizione e anche la sorella minore della conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha fatto eccezione…

Ilary Blasi zia: il nome dolce e inusuale della nipotina

Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, è diventata mamma. Come sempre si fa in questi casi, il lieto evento è stato annunciato su Instagram con una foto dolcissima in cui vediamo la mano della mamma e la sua bambina accompagnata dalla frase “25/04 sei arrivata tu 🎀 amore nostro grande 🎀 Benvenuta al mondo“. Ma come si chiama la nuova arrivata? Melory non poteva certo smentire la “tradizione alternativa” di famiglia e insieme al marito ha scelto per lei il nome Jolie. Una parola francese che significa “carino” ma anche il secondo nome di Angelina Jolie. Sarà benaugurale?

La foto dell’annuncio fa il boom di like

Benché sia arrivata il 25 aprile, la nascita di Jolie è stata comunicata solo il 30 aprile e subito il post con fiocco rosa ha fatto il pieno di like, naturalmente vip: da Alessia Ventura, anche lei diventata mamma di Ginevra pochi giorni fa, a Michela Quattrociocche a Martina Pinto ad Alvin, cui va aggiunto il like del cognato Francesco Totti e di 8000 altre persone. Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, infatti, Melory ha un vasto seguito su Instagram, dovuto sicuramente alla famosa sorella ma anche alla propria spumeggiante personalità.

“La nostra è una famiglia al femminile”

Ilary Blasi è diventata dunque zia per la terza volta, come aveva “annunciato” qualche tempo fa all’amica Silvia Toffanin a Verissimo;”Siamo tre sorelle e Melory partorirà una femminuccia ad aprile. La nostra è una famiglia al femminile e siamo molto uniti. I sentimenti che regnano tra noi sono l’amore e la serenità“. Una famiglia al femminile perché anche la sorella maggiore Silvia, che vanta un nome originalmente normale, ha due bambine, Stella e Nicole, mentre la conduttrice oltre a Cristian ha avuto Chanel e Isabel.

Chi è Melory Blasi, la sorella minore di Ilary

Melory Blasi, sorella minore di Ilary, è nata a Roma nel 1990. A differenza di Ilary, la sua vita è lontana dallo showbiz e dai riflettori: laureatasi nel 2012 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Ortottica e Assistenza Oftalmologica, attualmente lavora in uno studio oculistico. Nel 2017 ha sposato dopo un lungo fidanzamento il suo grande amore, Tiziano Panizzi, anche lui lontano dal mondo dello spettacolo in quanto lavora per Poste Italiane.

Il post di Melory per i 40 anni di Ilary

Tra Ilary e Melory ci sono quasi 10 anni di differenza e la più giovane delle due era praticamente una bambina quando la maggiore lasciò casa per tentare la strada dello spettacolo ma tra loro il legame e è sempre stato fortissimo come dimostra il commovente post pubblicato da Melory qualche giorno fa in occasione del quarantesimo compleanno della sorella. “Oggi è il tuo giorno!! 40 anni è un traguardo importante e tu lo hai raggiunto in modo eccelso.”

“Ragazza, donna, moglie, mamma e sorella fantastica. Con il tuo carattere solare, ironico sei riuscita sempre a conquistare tutti e questo lo si può vedere anche nel tuo lavoro, quel lavoro che hai sempre sognato sin da bambina, e il pubblico ti ama perché sei vera!Anche se te ne sei andata di casa che io ero una bambina e ci siamo “riabbracciate”che ero una ragazza ci sei sempre stata per me. In modo silenzioso e in punta di piedi (perché tu sei così) mi ha sempre dimostrato il tuo affetto e ti sei sempre assicurata il meglio per me ed è per questo che ti ringrazierò per tutta la vita. Ti voglio bene sister ♥️. Tanti auguri 🎁”