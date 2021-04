Alessia Ventura, fiocco rosa per l’ex letterina: il tenero annuncio

Alessia Ventura è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. È dotata di un fascino disarmante, dunque anche per questo è molto seguita sui social. Di recente sia lei che il compagno Gabriele hanno fatto un annuncio importante ai rispettivi follower. L’Instagram story di lui e lo scatto di lei hanno subito ottenuto tantissimi like e commenti positivi.

Fiocco rosa per Alessia Ventura

Nata a Moncalieri il 10 aprile 1980, Alessia Ventura è una conduttrice televisiva e modella italiana. Ha esordito in televisione in qualità di valletta in due edizioni del quiz Ok, il prezzo è giusto. Poi si è addentrata nel mondo della recitazione ed è stata chiamata per interpretare il ruolo di Eleonora Sorrenti nella soap opera Centovetrine. Ha anche lavorato accanto a Ilary Blasi e Gerry Scotti a Passaparola. Nel 2012 è diventata testimonial della nuova collezione di Denny Rose ed è anche stata l’anno successivo la madrina del concorso Miss Stella del mare. Ha fatto tante altre cose, confermando così di avere un curriculum degno di ogni rispetto. Per quanto riguarda la vita privata, è stata per 5 anni con Filippo Inzaghi e dal 2019 fa coppia fissa con Gabriele Schembari, un ex calciatore che aveva chiuso la relazione con la campionessa italiana di pallavolo Francesca Piccinini. Dopo la fine di entrambe le storie, si sono incontrati e non si sono persi più di vista. In questi giorni hanno dato alla luce il frutto del loro amore. È stato l’uomo a comunicarlo per primo.

“Benvenuta al mondo amore mio”

Essendo un personaggio pubblico, la showgirl Alessia Ventura è molto attiva sui social, infatti pubblica spesso degli scatti sia artistici che della quotidianità. Stavolta, però, ci ha pensato il compagno Gabriele a comunicare la nascita della piccola Ginevra. “00:16 27/04/2021 Benvenuta principessa”, queste parole ha scritto in una delle tante Instagram stories. Dopo un paio di ore anche la neo mamma ha mostrato lo scatto della piccola con la seguente didascalia: “È nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo amore mio”. Si vede chiaramente che Ginevra (mostrata dalla bocca in giù) stringe le dita dei genitori in un modo così tenero che non poteva passare inosservato. Inevitabili sono stati i like e i commenti.

Momenti di paura per Ginevra

Il periodo triste è ormai un lontano ricordo. Coloro che seguono da sempre Alessia Ventura ricorderanno senza dubbio che ha avuto il Covid all’ottavo mese di gravidanza. È stata lei in persona a riferirlo a settimanale Diva e Donna. Non ha mai nascosto di aver temuto per la piccola. Infatti è stata costretta a stare chiusa in casa tra le mura domestiche logorata dall’ansia e dalla paura. Per fortuna la gravidanza non ne ha risentito e il merito è stato anche dei medici che hanno monitorato la sua situazione 24 ore su 24. Adesso la famiglia potrà vivere questo momento di gioia.

