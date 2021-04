Antonella Fiordelisi, addio Chiofalo: con chi è stata beccata: nome bomba

Per la ex spadista, modella e influencer Antonella Fiordelisi ci sarebbe un nuovo amore, dopo aver concluso definitivamente la sua storia d’amore con Francesco Chiofalo. Con chi è stata beccata la Fiordelisi?

Avevano affidato il loro addio ai social e, attraverso i loro profili Instagram, avevano ufficializzato la fine della loro storia d’amore: così Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno definitivamente messo un punto alla loro relazione.

La prima a dare degli indizi era stata la bellissima Antonella che aveva lasciato intuire un vento di crisi nella sua coppia, fino a quando Francesco Chiofalo ha deciso di dare un chiarimento definitivo. A tutti quelli che alludevano ad un possibile tradimento, lo stesso Chiofalo ha sciolto ogni dubbio spiegando come tra lui e la bellissima ex compagna sia semplicemente finito l’amore.

Così, dopo l’addio, è tempo di voltare pagina e a quanto pare spunta all’orizzonte un nuovo amore per Antonella Fiordelisi. Siete curiosi di conoscere il ‘nome bomba’ dell’uomo con cui è stata beccata?

Antonella Fiordelisi : con chi è stata beccata?

Lo scoop è stato dato dal nuovo portale Whoopsee che ha beccato in fragrante la ex di Francesco Chiofalo mentre, a spasso per le strade di Milano, si scambia un bacio affettuoso con un nuovo uomo. Di chi si tratta?

Spunta il nome bomba del presunto amore di Antonella Fiordelisi, ovvero Akash Kumar, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dagli occhi di ghiaccio. Nel video, la Fiordelisi e Akash si muovono abbracciati per la città milanese, dove entrambi vivono.

Successivamente si fermavano davanti ad un bar per una consumazione. Akash Kumar tiene il braccio intorno al collo di Antonella Fiordelisi e la stringe affettuosamente a se mentre la modella sorride felice. Improvvisamente i due si fermano e scatta un bacio, che viene immortalato.

Sembra, così, essere ufficiale questa nuova coppia a sorpresa anche se, dopo l’uscita della notizia, né la Fiordelisi e né Kumar hanno rilasciato commenti in merito.

Antonella Fiordelisi e Akash Kumar

La notizia del nuovo amore di Antonella Fiordelisi arriva subito dopo aver dato il suo addio a Francesco Chiofalo. Una storia molto importante che si è conclusa ad un passo dalla convivenza, infatti Antonella, a quanto pare, doveva trasferirsi a Roma dal suo ex ‘lenticchio’ ma alla fine ha preferito restare a Milano, dove vive.

Milano è stata galeotta nell’incontro con l’ex naufrago dagli occhi di ghiaccio, dandole l’occasione di conoscere Akash Kumar che, a sua volta, come la Fiordelisi ha alle spalle una storia d’amore altrettanto importante e lunga, durata ben sette anni con una donna che non è, però, famosa e che l’ex naufrago ha voluto vivere nel totale riserbo.

LEGGI ANCHE : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati: i motivi

LEGGI ANCHE : Francesco Chiofalo ieri e oggi come è cambiato il personal trainer

Appena conclusa la lunga relazione di Kumar, immediatamente al bellissimo modello sono state affibbiati vari flirt, tra cui anche una relazione con Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne, notizia, però, del tutto smentita da Akash che ha, invece, parlato solo di una conoscenza amichevole. La stessa Giovanna Abate, invece, ha preferito un ‘no comment’, stando in silenzio rispetto a questa notizia.