Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini: scoppia la passione a Supervivientes

Come accade spesso nei reality la vicinanza tra concorrenti porta alla nascita di incredibili storie d’amore: sarà questo il caso dell’avvicinamento in corso tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini?

L’amore sembra aver raggiunto anche l’isola dei famosi spagnola: nell’edizione attuale di Supervivientes ci sono Valeria Marini e Gianmarco Onestini e tra i due sembra essere nato un flirt che potrebbe sbocciare presto in una più accesa passione.

Durante la sua permanenza sulla Nave Aground, la showgirl italiana ha parlato a lungo del ragazzo italiano, fratello minore dell’ex tronista di Uomini e Donne e gieffino, Luca Onestini, fidanzato della bellissima Ivana Mrazova.

Supervivientes: Valeria Marini ha una cotta per Gianmarco Onestini

La donna ha più volte espresso il desiderio di sbarcare sull’isola del Pirata Morgan per passare del tempo con Gianmarco. Valeria pensa anche che il suo sentimento rivolto al bel ragazzo italiano sia ricambiato. Raccontando la questione ai compagni di avventura, la Marini ha precisato che Onestini non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Poi, finalmente, dopo un po’ di tempo il suo desiderio è diventato realtà: la Marini è riuscita a raggiungere Onestini sull’Isola grazie alla votazione del pubblico: un volo in elicottero da un’altezza di 10 metri per realizzare il suo desiderio.

Proprio qualche giorno fa, Gianmarco, che aveva partecipato al Grande Fratello Vip spagnolo, cominciando poi una storia d’amore terminata dopo il reality, aveva rivelato di preferire l’aggiunta di Valeriona a quella di un’altra concorrente, Alexia. L’arrivo della showgirl sarebbe stato indubbiamente motivo di gioia per tutto il gruppo. Ma nelle ultime ore è successo molto di più tra i due.

Bacio nella notte tra Valeria e Onestini sull’Isola

Pare proprio che Valeria Marini e Gianmarco Onestini si siano baciati durante la notte: un bacio sulle labbra tra i due naufraghi che ha sancito un avvicinamento fatto di effusioni e coccole tra i due naufraghi. Complice la bellissima notte stellata con luna piena, Gianmarco e Valeria non si sono fatti scappare l’occasione di lasciarsi andare a carezze passionali e la donna ha confermato di essere più che felice di averlo raggiunto sull’Isola.

Onestini ha poi confessato ai suoi compagni di avventura di avere già conosciuto Valeria prima di Supervivientes: è successo durante la partecipazione del fratello Luca al Grande Fratello Vip. In quel periodo Gianmarco aveva solo 19 anni e veniva spesso chiamato in studio come ospite di Ilary Blasi nel gruppo di parenti sostenitori. La passione con Valeria potrebbe giovare al percorso del bolognese nel programma di Supervivivientes 2021: il pubblico spagnolo ha dimostrato di apprezzare Gianmarco Onestini e di sostenerlo ad ogni nomination. Il concorrente è stato salvato per l’ennesima volta lo scorso martedì, vincendo al televoto contro Tom Brusse, Alejandro Albalà e Palito Dominguin. Di sicuro sta ricevendo molti apprezzamenti: staremo a vedere cosa accadrà con Valeria Marini ora che il ghiaccio iniziale è stato rotto.