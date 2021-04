Lorella Boccia è incinta, foto col pancione per la ballerina di Amici

Lorella Bocca e Niccolò Presta annunciano l’arrivo del primo figlio: ecco le foto della lieta notizia.

In un anno così buio, arrivano anche le belle notizie: come quella che riguarda Lorella Boccia e Niccolò Presta. La coppia, sposata da due anni, ora è pronta ad allargarsi. La ballerina, infatti, è in dolce attesa. Una gioia immensa che ha inondato i cuori di entrambi, felici di poter condividere la notizia con tutti gli amici, i colleghi e i fan.

L’annuncio di Lorella Boccia

Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa ballerina Lorella Boccia sui suoi profili social. Qui ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia un sorriso radioso mentre con una mano mostra l’ecografia e con l’altra regge il pancione il pancione già visibile sotto il vestito leggero. Sullo sfondo della foto s’intravede Niccolò Presta che esulta all’idea di diventare presto papà. Ad accompagnare l’immagine, ci sono le parole della ballerina:

“Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo”.

La foto di Niccolò Presta

Anche il futuro papà Niccolò, figlio del noto agente dello spettacolo Lucio Presta nonché nominato da Forbes una delle personalità under 30 più influenti d’Italia, ha presto condiviso la notizia con tutti i suoi follower. Sul suo profilo Instagram, Niccolò ha pubblicato uno scatto romantico in cui lui e la moglie sono abbracciati e insieme mostrano in primo piano l’ecografia. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”, ha scritto come didascalia.

Gli auguri di colleghi e amici

Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono sposati nel 2019 a Roma. La proposta di matrimonio era arrivata poco tempo prima durante un viaggio in Kenya della coppia. Il loro matrimonio ha visto la partecipazione di tantissimi vip, tra cui Paolo Bonolis con sua moglie Sonia Bruganelli, colleghi ballerini di Amici come Marcello Sacchetta e la sua fidanzata Giulia Pauselli, l’insegnante Veronica Peparini accompagnata da Andreas Muller, Federica Panzeri. Va da sé che la lieta notizia chiaramente non poteva non entusiasmare il mondo delle celebrity. Oltre a quelli dei follower, sono stati innumerevoli gli auguri rivolti alla coppia dai colleghi del mondo della spettacolo: Diana Del Bufalo, Shayla Gatta, Beatrice Valli, Mara Venier, Bianca Atzei, Simona Ventura.

Le parole di nonno Lucio

Tra gli auguri più dolci, a spiccare sono quelli del futuro nonno Lucio Presta, papà di Niccolò. Postando la foto di un paio di scarpine, il manager ha scritto: “Che bello sapere di diventare nonno di sangue, dopo la gioia dell’arrivo di Pietro, ora un’altra cicogna vola sul tetto della mia famiglia, è proprio vero che i bimbi portano bene e ci rendono felici”. Insomma, questa nascita ha portato un po’ di luce e di gioia nelle vite di tante persone.