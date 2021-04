Ambra in crisi con Allegri: “Verso l’addio definitivo”

Secondo le indiscrezioni, tra la ex conduttrice di Non è la Rai e l’ex allenatore del Milan e della Juventus non c’è solo aria di crisi ma si va verso la fine definitiva della loro storia d’amore. Cosa sta succedendo tra Ambra e Allegri?

L’ex compagna del cantante Francesco Renga aveva ritrovato la felicità nelle braccia dell’ex allenatore del Milan e della Juventus, Massimiliano Allegri. Per Ambra Angiolini, icona soprattutto degli anni novanta quando era al timone del programma d’intrattenimento di Non è la Rai, dopo un periodo di sofferenze, era arrivata la serenità: lei stessa si era spesso definita felice della sua nuova relazione con Allegri, una “persona straordinaria” a suo dire.

L’ultima apparizione ufficiale della coppia, però, risale allo scorso marzo 2020 quando, i paparazzi del settimanale Vero, hanno immortalato Ambra e Allegri a spasso per le strade di Milano e poi, da allora, il silenzio totale sulla coppia.

I rumors avevano ipotizzato una possibile crisi d’amore e, a quanto pare, sembra proprio che Ambra e Massimiliano siano giunti al capolinea, secondo quanto detto da persone vicine alla coppia.

Ambra è in crisi con Allegri?

Era il 2017 quando Ambra Angiolini, l’attrice amata da tutti i teenager anni novanta, aveva ritrovato l’amore nelle braccia dell’ex allenatore del Milan e della Juventus, Massimiliano Allegri. Sono ben quattro anni che fanno coppia fissa e la loro ultima apparizione risale allo scorso marzo, quando sembravano felici e affiatati.

Spesso la stessa attrice, parlando del suo compagno Allegri, lo ha definito con dolcezza “l’uomo che ha segnato la mia rinascita”.

Un legame molto forte, di cui la stessa Angiolini si definiva molto soddisfatta, al punto che molti, ipotizzavano per la coppia il passo definitivo verso l’altare. Ed invece la loro storia ha avuto una netta sterzata. A quanto pare non c’è solo una crisi tra Ambra ed Allegri ma una chiusura definitiva.

Persone vicine alla coppia hanno fatto trapelare la notizia che già da tempo Ambra Angiolini e l’ex allenatore sembrano essersi separati, conducendo vite separate. Le indiscrezioni sono state raccolte dal settimanale DiPiù che ha lanciato la notizia, facendo sapere come l’attrice, poco dopo le riprese del suo ultimo film La notte più lunga dell’anno, sia tornata nella sua casa mentre Massimiliano Allegri si trova a Montecarlo per lavoro.

Ambra e Allegri sarebbero ad un passo dalla fine definitiva

La parola è stata data ad un conoscenze della coppia che ha rivelato come l’ex allenatore si trova a Montecarlo, capitale del calcio internazionale, principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei.

A quanto pare, Massimiliano Allegri, dopo essere stato fermo due anni, vuole tornare con grande carica a lavoro e sta trattando nuove proposte di lavoro, anche perché è uno degli allenatori più corteggiati dalle grandi squadre. Così, mentre l’allenatore è impegnato in toto in questioni di lavoro, Ambra Angiolini, invece, si trova in Italia, lontana dal suo compagno.

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini presidente nel 2030 | La dedica sul web

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini si confessa sulle nozze con Allegri

Per il momento, però, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla rottura da parte di Ambra ed Allegri che hanno sempre preferito vivere con discrezione e riserbo il loro amore. Una semplice crisi passeggera o una rottura definitiva? Staremo a vedere l’evoluzione nei prossimi mesi.